大埔行山路線｜探梧桐寨賞全港最長瀑布　回程落大埔街市享海鮮宴

行山當日一股西南氣流逐漸影響廣東沿岸。本港大致多雲，日間短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨 。行山線安排了到梧桐寨賞瀑，大埔墟港鐵站集合。 （行山日期：2016年8月31日）

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

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早上與隊友在新達廣場太興早餐，早上9時25分在大埔港鐵站64K巴士站集合，17人出席分批搭巴士入白牛石。到達後，先在村口拍張合照，再沿村路入村，整理行裝後走一段斜路上萬德苑，在萬德苑牌坊拍大合照後，過橋開始轉入山徑。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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沿山徑上行，不遠處見有岔口，右邊山路可不經瀑布區直上四方山，今日先走左邊轉入瀑布區，先到井底瀑拍拍照，拍照後原路上返山徑。再上不遠就到中瀑，近日雨下過不停，水源充足，中瀑也很有氣勢。

探過兩瀑後，要走約45分鐘陡峭山路才到達主瀑。主瀑又叫長瀑，約30米高，是全港最長的瀑布，看着主瀑流水從高處一瀉而下，氣勢攝人。

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在主瀑大休嬉水，突然天色又轉，恐怕開始下雨了，不敢久留，收拾好行裝沿碎石坡上散髮瀑。在散髮瀑拍過照繼續上行，經廢村屋、竹林至岔口，向上可達四方山。

今次就不上四方山了，沿路下山至分岔口，經萬德苑返回梧桐寨村，沿村路步出村口搭巴士回大埔墟新街市梳洗及享用海鮮宴。

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跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

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建議放入背囊的行山裝備：

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上山前先了解行山禮儀：

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教你用「GPS遠足留蹤」服務：

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】