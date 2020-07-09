【足球熱話】昂熱翼鋒重複犯錯　兩個月後再因「行為不檢」被捕

法甲因新冠肺炎疫情腰斬賽季，眾將提早放暑假。來自阿爾及利亞的昂熱翼鋒艾美拿尼（Farid El Melali），卻以錯誤的方式打發時間，再度因公眾地方行為不檢被捕。

效力法甲球隊昂熱的阿爾及利亞球員艾美拿尼，在今年5月時，曾在所住的大廈庭園中自瀆，女鄰居發現後報警求助。該名23歲的翼鋒承認行為不檢，他的律師表示他無意冒犯任何人，並將在及後時間上庭。

昂熱翼鋒早上續約晚上被捕 女鄰居舉報戶外自瀆早有前科

艾美拿尼繼5月後再度惹上官非，因公眾地方行為不檢被捕。（Twitter截圖）

肺炎期間的違令球員（按圖放大）：

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不過，一波未及，一波又起，艾美拿尼再度犯下相同的過錯，法國傳媒《西法蘭西報》（Ouest-France）指該名阿爾及利亞球員再度在公眾場所自瀆，在當地時間周三（8日）被警方拘捕。

其代表律師向《西法蘭西報》透露，艾美拿尼對於在等待判案期間再度犯案向公眾致歉，「艾美拿尼最近再度犯案，他已接受警方的調查，他再度就個人的不當行為，再一次誠懇地向女性致歉。」

艾美拿尼代表律師指他就事件再度向公眾道歉。（Twitter截圖）

昂熱主席Fabrice Favetto-Bon其後發表聲明，表示艾美拿尼的行為明顯違反球隊的宗旨，而一切事情已進入司法程序，留待法庭作出判決。

艾美拿尼在2018年夏天加盟昂熱，他在上季常以後備身份入替，今季卻受各種傷患影響，在法甲僅上陣8場，合共交出3個入球。

英超第34輪直播賽程（按圖放大）：