足球熱話．多圖｜獲碧咸花心大仔求婚　小咸嫂Nicola有咩吸引？

碧咸（David Beckham）的21歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）昨晚（11日）宣布求婚成功，與拍拖僅9個月、現年25歲的美國女星Nicola Peltz訂婚。 到底Nicola有何吸引之處，令曾與許多女星傳緋聞的布魯克林願意許下婚約？

既有個明星爸爸碧咸，布魯克林現年雖只有21歲，但他已與許多女星拉上過關係。布魯克林曾與較自己年長兩年的女星Chloe Moretz相戀，兩人曾相戀4年之久，但當中亦曾離離合合。不過，相比父親，布魯克林的感情生活更加精彩，曾被拍得與其他女星親熱，終與Chloe分手收場，之後亦曾與超模Hana Cross相戀，但最終亦分開。

布魯克林與歷任女友及緋聞女友：

+ 5 + 4 + 3

然而，「換畫」頻密的布魯克林昨日竟宣布求婚成功，與由2019年10月開始相戀的女星Nicola Peltz訂婚，布魯克林在instagram上宣布：「兩星期前，我請我的靈魂伴侶嫁給我，她也答應了！我是世界上最幸運的男子……我答應你，會成為最好的丈夫，也有一天會成為最好的爸爸，我愛你」。

「咸嫂」Victoria亦在instagram上公開祝福兒子及未來新抱，道：「實在是最令人興奮的消息！布魯克林和Nicola結婚了，我們真的非常開心！希望你們幸福快樂一輩子，我們一家都愛你們」。到底Nicola有什麼魅力，令布魯克林願意安定下來？

布魯克林宣布與Nicola訂婚，Nicola左手亦戴上訂婚戒指。（brooklynbeckham@instagram）

生於億萬世家 父親擁過百億資產

Nicola的名字變得廣為人知，在於她出演2014年的荷里活鉅製《變型金剛4》，這位演員除有相當突出的外貌和氣質，身材亦相當均稱。Nicola亦如「咸嫂」Victoria般，並非經常展露笑容，有時更有點冷酷，但面對布魯克林時，往往笑得甜蜜。布魯克林對她用上「靈魂伴侶（Soulmate）」一字形容，可見較男方年長4年的她更成熟，相當了解未婚夫。

碧咸的「未來新抱」Nicola Peltz：

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然而，布魯克林雖有對富裕的明星父母，但Nicola的家世較碧咸一家更加顯赫－－其父親Nelson Peltz是美國的億萬富豪，而Nicola則是Nelson Peltz與第三任妻子、名模Claudia Heffner的女兒。

78歲的Nelson Peltz是連鎖快餐The Wendy's Company的主席，同時是投資管理公司Legg Mason, Inc.董事，他出任董事的The Madison Square Garden Company，亦擁有NBA球隊紐約人及NHL球隊New York Rangers。Nelson Peltz今年6月的資產淨值達到17億美元（約132億港元），遠超碧咸的4.5億美元（約35億港元）。

無論名氣或家世，Nicola絕對配得上、甚至超越布魯克林，碧咸一家今次真的娶得「百億新抱」了。英國《每日郵報》亦報道，有傳兩人正計劃明年舉辦成本逾400萬英鎊的超豪婚禮，一切開支會由雙方父母支付，由於布魯克林來自英國、Nicola家在美國，兩人會在兩地都舉辦婚禮。