【港足】陳偉豪掛靴結束21年生涯　解釋退選原因：要多幾年時間

香港足球代表隊前隊長陳偉豪昨日（14日）在梁芷珊的節目上透露，自己應不會再出戰港超聯，意味結束21年球員生涯。

1999年在二合出道的陳偉豪，在頂級聯賽21年間踢過流浪、南華、夢想FC，球員生涯終在香港飛馬結束，他在梁芷珊的網上直播節目上透露，自己應不會再戰港超聯：「應該不會踢港超了，應該說，應該無得踢了⋯⋯本身今季前已打算不再踢，但開季後羅生（香港飛馬會長羅傑承）找我幫忙，可能球隊需要助教、也要補充板凳深度。」

陳偉豪（右）登上梁芷珊（左）的網上節目，透露應不會再戰頂級聯賽。（Facebook/梁芷珊Canny Leung）

陳偉豪在2017年退出香港隊、結束17年的代表隊生涯時，獲足總舉辦告別賽歡送，梁芷珊在節目上透露目前似乎有一場告別戰在籌備中，偉豪則暗示該場比賽不止為他而設：「正籌備告別戰，但不是幫我，有球員也因為疫情關係要退下來，這也是一個好時機，讓一些踢了很久、也想轉行的球員，豁出去，別想太多」。跟他一樣效力南華及港隊多年的陳肇麒，早前亦宣布掛靴，並轉任餐飲娛樂業，陳偉豪說：「還要等幾個月才開季，在這時候轉也不是壞事⋯⋯比賽也不算是告別賽，只是臨走前跟球迷聚一聚。」

陳偉豪生涯經典時刻：

+ 9 + 8 + 7

解釋退選立法會：需要多幾年時間

談及早前曾有意出選立法會功能組別的體育、演藝、文化及出版界議席，他解釋：「早期沒人出來選，覺得體育界需要支持，能代表業界出來選也方便，當時一個出來選的人都沒有，還在想，真的這麼順利嗎？」

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梁芷珊指，陳偉豪曾很努力接觸各界人士，他則稱自己曾接觸藝術界人士，「自己完全欠缺說服力，覺得自己是否真的能幫到手？準備時間那麼少，我很擔心幫不到件事，幫不到之餘更有負擔⋯⋯若有人比我更適合，對件事有幫助，我單是體育界人士，不是太公道」，他又指，現任的馬逢國曾稱不熟悉體育，引起很大迴響，也擔心自己有這情況，「若真的要選，畀多幾年時間較好」。

陳偉豪為港隊在65埸A級國際賽中披甲，當中26次出任隊長，共取得6個入球：

+ 6 + 5 + 4

對於未來發展，陳偉豪引自己過去9個月曾做文職工作、卻連傳電郵都欠缺信心的經歷，表示暫時會在足球界發展：「自己本身讀書不多，出社會工作選擇不多，經歷過後有點挫敗感，發現每個人都有自己位置，之後會多放一些時間在足球圈，教小朋友、講波等等」。