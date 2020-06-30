【港足】陳偉豪倡培育本地教練　重提集體打鬥事件：做錯理應受罰

前香港足球代表隊隊長陳偉豪周一接受有線電視節目《高山低谷》訪問，回顧21年職業球員生涯，也大談他對足總及港足的看法。假如由這位「香港隊長」出任足總主席，他又有甚麼不一樣的政策？

因新冠肺炎疫情令港超聯停擺，陳偉豪4月跟前球會香港飛馬解約。曾傳出有意出選立法會「體育、演藝、文化及出版界」的他，在接受有線電視節目《高山低谷》訪問時透露，假若自己擔任足總主席，將進行改革，「我不會拘泥於世界排名，這只是一個遊戲規則，對整體足球發展幫助不大。」

陳偉豪以65場國際A級賽上陣紀錄終結其長達17年的香港代表隊生涯。（資料圖片）

倡保送本地教練到外地深造

陳偉豪又認為，足總現時以高薪聘請外籍教練執教港隊，但任期較短，球員未及適應其戰術，教練便要離隊。

因此他建議培育及提拔本地新晉教練，「若將有潛質的本地教練都送到外地深造，將外國的優點帶回港，再由本地教練執教港隊，我相信這樣比較長遠。只要成績不是太差，我認為球迷都會接受。」

港隊目前由芬蘭籍的麥柏倫執教，其合約原定於6月底屆滿，預計將獲續約。（香港足總）

難忘「集體打鬥事件」：做錯事理應受罰

現年38歲的陳偉豪新球季是否續戰仍是未知數，然而回顧21年職業生涯，2004年效力流浪期間跟南城地產的集體打鬥事件成為他的人生污點。

偉豪坦言當時被罰兩個月薪酬及停賽，令他變得收歛，「打架當然不對，做錯事理應受懲罰。經此之後，我在場上的紀律變得較為檢點。回想過去，可能當時年紀輕輕便已入選大港隊，年少氣盛，經歷一下挫折也不錯！」

陳偉豪征戰綠茵場多年，最令人深刻是效力傳統班霸南華的時期。（資料圖片）

曾打算效力南華至「掛靴」的偉豪，慨嘆「少林寺」突然自降甲組，幸於夢想FC能延續足球生涯，「那兩年很開心，像找回失去多年的快樂，壓力亦比南華會少，真正可以享受足球。」

在新冠疫情下，擁有教練、地產及保險牌照的偉豪勉勵球員應居安思危，趁空進修，為自己製造更多可能性。「最重要的是要保持樂觀的心態，不要放棄自己，更不要懷疑自己的能力，雨過後便是晴天。」

陳偉豪征戰職業球圈21年，創下無數經典時刻：（按圖放大）