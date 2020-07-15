英超｜拉舒福特為貧窮兒童行善獲肯定　獲曼徹斯特大學頒榮譽學位

曼聯前鋒拉舒福特一直為貧窮兒童問題上不遺餘力，早前向英國政府請願更大獲讚賞，曼徹斯特大學近日決定向這名22歲英格蘭國腳頒贈榮譽博士學位。

拉舒福特一直盡力幫助貧窮兒童，新冠肺炎於歐美地區爆發期間，與慈善組織籌得價值逾2000萬英鎊的食物及物資，讓貧窮家庭在停課期間仍可得到三餐溫飽。

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拉舒福特在貧窮兒童問題上不遺餘力。（Getty Images）

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英國政府早前曾表示於暑假期間，暫停向學童派發免費午餐，拉舒福特聞訊即時親筆向國會請願，希望英國首相約翰遜收回成命，引起社會極大迴響，最終英國政府「跪低」，承諾在暑假期間繼續派發午餐。

拉舒福特早前曾向英國政府請願，最終英國政府承諾於暑假期間繼續派免費午餐。（Getty Images）

拉舒福特不時就社會問題發聲。（Getty Images）

為肯定拉舒福特的貢獻，曼徹斯特大學（The University of Manchester）決定頒予榮譽學位，拉舒福特將會跟隨曼聯傳奇領隊費格遜及傳奇球星卜比查爾頓，成為曼徹斯特大學的榮譽博士，更是該大學最年青的榮譽博士。

拉舒福特成為曼徹斯特大學最年青榮譽博士。（Getty Images）

「解決問題的路仍漫長」

該名「紅魔」射手發表聲明表示：「這是令我家及自己感到自豪的一日，當看到同樣得過這榮譽的其他名字時，我感到自己很渺小。」拉舒福特感謝曼徹斯特大學時道：「解決這國家貧窮兒童問題的路仍十分漫長，但得到這樣的肯定代表我們已踏上正確方向，意義十分重大。」

拉舒福特今季雖一度受傷患困擾，但仍為曼聯在各項比賽攻入21球，今輪英超作客水晶宮有望復出。

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