【英超】曼聯拉舒福特義舉獲曼城利物浦嘉許　首相約翰遜致電感謝

曼聯前鋒拉舒福特早前發信，希望英國政府可以延長合資格學童的食物券到暑假。最初，英國政府企硬，表明只會提供食物券到學年完結，但昨日突然改變政策，首相約翰遜與拉舒福特通電話後，同意他的建議，並多謝他的提醒。 拉舒福特為貧窮家庭發聲，獲得廣泛認同，就連曼城及利物浦兩大曼聯宿敵都在社交網站讚賞他，有網民更稱拉舒福特應競選首相。

約130萬英國學童在暑假期間，將繼續獲得免費食物，全因拉舒福特。

英國首相約翰遜昨日（6月16日）在新冠肺炎的每日例行發布會中，同意拉舒福特在公開信中的建議，延長英國學童的食物券到暑假。約翰遜說：「我今日（昨日）跟拉舒福特談過，並祝賀他的慈善計劃成功。老實說，我最近甚至是今日才意識到這件事，我感謝他所做的。」

英國首相約翰遜透露，他昨日致電拉舒福特。（路透社）

拉舒福特曾為英國低收入家庭籌得超過2000萬英鎊。（Getty Images）

「明顯地，免費的學校飯餐應該只在學期內供應，但我們理解在現時情況下很多家庭都面對壓力。這項建議可以幫到有需要家庭中的小朋友。」據資料顯示，大約130萬名學童有資格領取學校的免費飯餐，計劃原定至學年完結，如今延長6周包括暑假。

拉舒福特指計劃與政治無關，以人道理由向英政府請願。（Getty Images）

對於英國政府「轉軚」，延長有需要學童的食物券，拉舒福特在社交網站表示：「我不知道該說什麼，看看大家團結的時候可以做到什麼。這就是2020年的英國。」22歲的拉舒福特之後撰文答謝英國政府及議員，他這樣寫：「這不是關於你和我，也不是政治，這是我們國家中弱勢家長所發出的求助，我只是簡單地為他們提供發聲的平台。」

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他續寫：「我今日（昨日）覺得很自豪，知道我們聆聽到他們的聲音，做了一件正確的事。現實還有漫漫長路，但我衷心多謝你們，這些家庭今晚可以擔心少一樣東西。孩子的福利永遠是首位。」他接受英國傳媒訪問時證實，昨日收到約翰遜的電話，約翰遜感謝他為弱勢人士發聲。

有人掛起標語，暗示拉舒福特比約翰遜做得更好。（路透社）

網民紛紛答謝及讚許拉舒福特的義舉，不少人更認為他比首相約翰遜更了解貧窮問題，叫他去競選首相。曼聯在社交網站嘉許拉舒福特，表示以他為榮，利物浦及曼城亦和應，其中利物浦稱：「我們地區的小朋友獲益，因為這個模範人物做了這件事。」曼城則表示：「拉舒福特做得好，令曼徹斯特自豪。」

網民大讚拉舒福特，連曼城、利物浦都嘉許：