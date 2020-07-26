利物浦奪英超．功臣榜｜最強左閘羅拔臣　無法擊潰的頑強意志

安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）自小明白這世界沒有童話。即使有，也不會降臨在他身上。 18歲的他是個兼職球員，效力昆士柏。昆士柏是蘇格蘭乙組球隊，羅拔臣與許多隊友一樣，每晚練波比賽能賺得6英鎊，日間要兼職除草、清潔才夠糊口。 疲倦的一天過後，他頹然打開twitter，洩氣地寫了一句：「這個年紀沒有錢，生活就像是垃圾 #需要一份工作」。 他做夢也沒想過，8年後的今天竟可在晏菲路的頒獎台上，與利物浦隊友一同高舉英超獎盃。

利物浦上一個穩健的左閘是誰？問問老資歷的利迷，他們會說：懷斯吧，但攻強於守，奧利里奧表現不俗但易傷，艾比路亞本身是右閘，薛基效力時間太短暫，荷西安歷基、艾拔圖摩蘭奴都不甚成功。至於高捷斯基嘛……大概不用多說。

利物浦上一個令人印象深刻的左閘，大概已要數到懷斯（右）。（Getty Images）

對於2018年由降班球隊侯城來投的安德魯羅拔臣，轉會費800萬鎊，球迷大多不寄予厚望，甚至不贊同這宗轉會。羅拔臣轉投紅軍之初，仍是艾拔圖摩蘭奴的後備，摩蘭奴與之前數任左閘一樣，攻強守弱，有力「千里走單騎」攻入教人讚嘆的入球，但防守上犯錯不少，漸漸成為眾矢之的。

初加盟的羅拔臣偶有正選機會，也多次未入大軍名單，他卻從沒失去信念，決定每日操練都要比所有隊友都更努力，費盡心思去理解到底在高普的戰術理念中，左閘應該扮演什麼角色。2017年12月，摩蘭奴受傷，羅拔臣代替上陣，半年來的心血終於有用武之地，很快鞏固正選地位。

加盟利物浦之初，羅拔臣上陣機會不算多，為了獲得高普認可，他在訓練中全力突出自己。（Getty Images）

不高大卻勇悍 補完紅軍防線

羅拔臣身形不特別高大，卻相當勇悍，亦樂於在場上展現這一面──上季歐聯4強次回合，利物浦需要在巴塞隆拿手上收復0：3失地。面對他眼中、也是世界公認的最佳球員美斯，羅拔臣在法賓奴將美斯剷跌後，有意無意地用力推了坐倒在地上的美斯後腦，令球王不禁惱怒。

去年12月，利物浦在世界冠軍球會盃決賽對法林明高，對手硬淨的踢法令紅軍吃盡苦頭。上半場完場前，文尼一次半單刀，遭對手後衛拉芬拿拉住，文尼反抗、將他推開，球證最終只對文尼出示黃牌，令這塞內加爾前鋒怒不可遏。

這時羅拔臣出現，口中輕聲向文尼說出的安慰話令紅軍球迷不禁微笑：「別擔心，我會『照顧』他，別擔心！」果不其然，下半場開始不久，羅拔臣故意狠狠地撞向拉芬拿，說到做到。

報復並不值得鼓勵，但這個小動作卻反映了他對隊友的重視、也解釋了他為何成為蘇格蘭隊長。曾教導他的些路迪青年軍教練John Gallagher說，羅拔臣自小已非常勇悍，「若有誰欺負他，他總會反過來窮追，也從不畏懼與對手對抗」。那種「硬淨」，正是紅軍防線多年來欠缺一環。

羅拔臣（左）與阿歷山大阿諾特份屬好友，兩人之間亦會比拼助攻數。（Getty Images）

與阿諾特合組最強閘位 背後故事截然不同

羅拔臣與阿歷山大阿諾特一樣，都是現代閘位球員的最佳範例，防守穩健、回防迅速，更是利物浦體系的進攻之源，兩人的功能不止傳中、兩側突破，更兼具創造力，阿諾特創下、再打破後防球員單季助攻紀錄，羅拔臣也緊隨其後，今季已錄得11次助攻，跟阿諾特擕手連續兩季助攻達雙位數。

但羅拔臣跟阿諾特不一樣：阿諾特的故事像個童話，自小在愛隊青訓體系中成長、實現夢想升上一隊、連奪歐聯和英超，譜下歷史，年僅21歲已是世界最強右閘之一。

「仙女的魔術棒，從沒有指向我這邊」，他曾在《Players Tribune》的訪問中如是說。

作為英超球員的羅拔臣，若需要球靴，贊助商自會送上。7年前卻是兩番光景，一個IG Post，一隻破爛的球靴，配上一句：「需要新球靴」。（andyrobertson94@instagram）

時間回到10年前。

無論是英格蘭或蘇格蘭，足球就是「傳承」──一支球隊會成為一個家族的一部份，將球會歷史代代相傳，足球是每個小孩的夢想。小時候的羅拔臣與父母及弟弟居於格拉斯哥Maryhill，居於一個勞動階層屋邨，一家都是蘇超勁旅些路迪的季票持有者，他與弟弟的的童年偶像正是軒歷克拿臣（Henrik Larsson），兩人睡房中貼滿這位些路迪傳奇的海報、甚至連牆紙也是綠色，年幼的他亦加入些路迪青年軍，在球場上奔馳時，幻想自己身在些路迪公園。「直至現在，些路迪都是我們家庭的一部份」。

15歲對於足球員而言是相當關鍵的一年，皆因由16歲開始，他們就可成為職業球員，能否獲得球會續用、簽下職業合約，大大左右之後發展。

羅拔臣是死忠些路迪球迷。（andyrobertson94@instagram）

羅拔臣的願望落空了。15歲之時，些路迪放棄了他，那天他只懂哭，媽媽買來他最愛的咖喱，他也吃不下，一直落淚。「那一刻，媽媽也明白了到底我有多受傷」。

這是他足球路上第一個大挫折。

在家人支持下，16歲的他在2010年轉到家鄉一支小球隊昆士柏FC（Queen's Park FC）踢球，並在2012年升上昆士柏一隊，雖然是在蘇乙（第三級聯賽），距離夢想的蘇超還有很遠距離，總算展開足球生涯第一步。

昆士柏的訓練及比賽都在晚上，每晚薪水是6英鎊，意味日間還需另覓兼職：除草、在一隊賽後清潔、在蘇格蘭國家隊賽事當售票員……能做的他都做過了。此時，家人終於下達「最後通牒」：若還未能踢上正式賽事，就要找間大學讀書。

18歲之時，前路茫茫的他頹然在twitter寫下如今已成為經典的一句：「到了這個年紀卻沒有錢，生活就如垃圾 #需要一份工作」。

羅拔臣這段twitter發文，至今仍有球迷前去「朝聖」。（Andy Robertson/twitter）

羅拔臣的足球生涯（按圖放大）：

+ 8 + 7 + 6

羅拔臣沒想過之後的發展會如此快：他在昆士柏FC僅一季後就獲蘇超的登地聯羅致，總算成為正式的全職球員，實現成為蘇超球員的夢想，毋需再兼職為生。再一季後又登陸英超，效力候城，當時侯城首席球探解釋為何選擇羅拔臣：「他總是充滿決心，每次受挫後也能重新站起來，他只會變得更好」。

一切都十分美好：侯城不算是豪門，但英超的收入很不俗，曝光率也大大增加，而且羅拔臣不用多久已穩佔正選。即使侯城成為「升降機」，降落英冠後又升上英超、再降班，但另一扇門已為他而開。

2017年夏天，侯城再次跌落英冠，羅拔臣如常隨隊進行季前集訓。利物浦突然向他伸出橄欖枝，他從經理人處得悉後，5秒內就答應了。初加盟紅軍的一星期，他毫無真實感，甚至在家中也穿著利物浦訓練服，努力去「適應」自己的新身份──曾經被最愛的些路迪捨棄，又在短短5年間從一個蘇格蘭乙組的兼職球員，躍升成為利物浦球員……一切一切都太不真實。

之後的故事，人所共知。

從蘇乙到英超冠軍，羅拔臣花了8年，中間卻滿是高低起跌。（Getty Images）

「當我在修草皮、倒垃圾、在格拉斯哥領着每晚6英鎊薪水的時候，哪會想過有一天能踢歐聯，更是代表利物浦？」他在場上的狠勁、強韌、以至今天的成就，並非什麼童話故事，而是他在逆境中仍不放棄、不斷努力堅持的成果。

距離2012年轉眼已過了8年，羅拔臣已不再缺錢。他在twitter上貼出自己舉起英超獎盃的照片，寫道：「我只是一個來自格拉斯哥、夢想能踢波的男孩，從沒想過能贏得這冠軍……」

來自格拉斯哥的男孩，完成了他曾以為不可能的夢想。（twitter）

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