【中超】陳俊樂戴偉浚正選交鋒　深圳3球挫富力　樂仔：要更積極

中國超級足球聯賽（中超）今周上演首輪賽事，今季因應疫情而分成大連賽區及蘇州賽區作賽。今日（26日）大連賽區有深圳佳兆業對廣州富力，香港代表隊中場陳俊樂與前香港青年軍球員戴偉浚分別正選上陣，同場對壘。

24歲的陳俊樂已代表香港出戰國際賽5年，上季中由港超聯的富力R&F轉會到中超廣州富力，去季尾已曾在中超亮相，「樂仔」今季在荷蘭籍主帥雲邦賀斯麾下頗受重用，球季首戰已擔正。

至於現年21歲的戴偉浚出身於香港青年軍，早年曾在英甲效力貝利及牛津聯，其後在狼隊U23落班，今季初隨鄧納東尼執教的深圳佳兆業試腳，獲開出合約，首場聯賽即獲正選機會。

陳俊樂（前排左三）為廣州富力正選上陣。（廣州富力微博）

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兩軍早段互有攻勢，今季加盟深圳的中國國腳郜林初段勁射高出，廣州富力亦有沙希域（中超譯：札哈維）抽射中楣。戴偉浚表現活躍，早段已搏得一記罰球，亦主理球隊的罰球及角球，到29分鐘，此子開出一記罰球吊入禁區，郜林一頂入網，打開紀錄。

戴偉浚表現活躍，憑罰球交出一記助攻。（深圳市足球俱樂部微博）

換邊後戰至63分鐘，富力中場丹比利（中超譯：登貝萊）在禁區內侵犯李源一，經VAR檢視後終判罰12碼，來自哥倫比亞的普雷西亞多操刀射入，助深圳領先至2：0。68分鐘，富力再有張功禁區內侵犯李源一，球證再直指十二碼點，郜林一射中鵠，深圳遙遙領先至3：0，戴偉浚在73分鐘被調離場，陳俊樂則在78分鐘被換出。深圳最終亦以3球擊敗富力，打響勝鼓。

陳俊樂賽後稱，由於內地配套不錯、而且季前安排大量友賽，與丹比利、沙希域等隊友已夾得不錯，即使因疫情而延遲開季，但狀態仍不俗，惟今仗最終落敗，他自評表現一般：「攞到波要更積極向前」。談到中超因疫情而分開兩大賽區及閉門作賽，他則道：「第一階段未能戰畢全部對手，而且沒有觀眾，氣氛有點不同」。儘管今仗失利，但他指出之後每4至5日一戰，賽程較密，「需要盡快恢復，迎接緊密的賽程」。