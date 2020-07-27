【網球】美網堅持8月開戰　選手4天驗1次　染疫球王抗體護身除外

職業網壇因新冠肺炎疫情全面停擺多時，據悉美國網球協會為了讓美網公開賽順利舉辦，制定了不少防疫措施，包括參賽選手需每4天接受檢測1次，而已染疫痊癒、身體內有抗體的「球王」祖高域（Novak Djokovic），屆時只需7天檢驗1次。

原被視為ATP巡迴賽復賽首戰、8月14日舉行的華盛頓公開賽，主辦單位在上周評估疫情發展後宣布取消。不過，美網協會強調網壇復賽只是「稍微再延遲」，因為美網公開賽保證會在8月底開打。

祖高域早前主辦的阿德里亞網球表演賽出現新冠肺炎感染群組，多名球員及教練確診，也包括他自己。（GettyImages）

紐約是疫情重災區，加上美國仍未受控，許多球星對於美網能否順利舉辦均表示擔憂，甚至有人呼籲取消，身為3項大滿貫女單冠軍的德國球手姬芭直言，「我相信沒有人會願意飛到紐約，目前情況令人難以規劃行程，沒有人知道目前和接下來發生甚麼事，就算主辦單位宣布如期舉行，亦不代表我必然會參賽。」

擁有3座大滿貫冠軍的德國球手姬芭坦言疫情嚴峻，不一定參加美網公開賽。（GettyImages）

美網事在必行 選手每4天檢測1次

目前為止，美網仍暫定於原定8月31日至9月13日假紐約法拉盛公園如期展開。據西班牙《馬卡報》指出，為了讓賽事順利進行，主辦單位不斷調整防疫措施，包括參賽者必須至少在出賽前4天抵達，且檢測2次呈陰性結果才能上場；期間選手每4天驗1次，以降低群聚感染風險。

不過，先前在表演賽「中招」的男子名將，如現男單世界排名第一的塞爾維亞球手祖高域、克羅地亞哥歷（Borna Coric）、保加利亞網球手迪米杜夫（Grigor Dimitrov）等，則因有抗體只需1周檢驗1次。

在表演賽「中招」的選手因有抗體，只需每周檢測一次，圖為保加利亞網球手迪米杜夫。（GettyImages）

WTA巡迴賽重啟 情況失控會取消

此外，世界女子職業網球協會（WTA）巡迴賽於8月3日在意大利巴勒莫公開賽率先重啟，主辦單位表示準備每日開放350名觀眾進場，希望能在睽違5個月之後，帶領職業賽事逐漸回復正常。WTA執行長西蒙（Steve Simon）表示，巴勒莫、布拉格和萊星頓這3站賽事，可望創造出重啟之路，儘管仍有變數，大會稱已做好準備，「若我們認為情況失控，突然變得不安全，將毫不猶豫取消賽事。」

世界職業網球協會（ATP）和WTA日前宣布，今年上海名人賽與WTA年終總決賽，所有在中國舉行的國際網球錦標賽事都將取消。

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