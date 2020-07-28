【奧運】卡塔爾欲主辦中東首個奧運會　優勢除了錢還有什麼？

卡塔爾奧委會周一發表聲明，已向國際奧委會（IOC）提出有意申辦2032年夏季奧運會，成事的話將會是中東國家首次舉辦世界上最大型的運動會。卡塔爾奧委會 (QOC) 在聲明中表示：「奧林匹克五環對全世界、包括我們的人民而言，是和平、團結和希望的象徵。」

已取得2022年世界盃決賽周主辦權的卡塔爾，為了繼續向體育大國方向發展，該國奧委會周一宣佈，已向位於瑞士的IOC總部遞交請求，希望能首次將奥運會帶到中東國家。

卡塔爾曾先後申辦過2016和2020年兩屆奧運會，不過均未能如願。原定今年在日本東京舉辦的奧運會將推遲至明年，然後是2024年巴黎奧運，再之後便是2028年洛杉磯奧運會。除該國外，據悉澳洲、印度、印尼與德國也有興趣爭取2032年奧運會的主辦權。

去年的田徑世錦賽於卡塔爾多哈舉行。（GettyImages）

曾辦2006亞運會 體育發展獲得認同

根據2014年變更的申奧條例，有興趣申奧的國家須提出請求以加入不具約束性的「持續對話」，其中QOC主席的公開信指出：「今天的聲明標誌着，卡塔爾將會與國際奧委會展開有意義的對話，以進一步探討申辦奧運，並確定奧運會如何支持卡塔爾的長遠發展。」信中續指出體育對該國的重要：「奧運從來沒有在中東舉行過，奧運五環是全人類和平、團結及希望的象徵，包括卡塔爾的人民。」

2022世界盃將在卡塔爾舉行。（Getty Images）

卡塔爾曾舉辦過亞運會、足球亞洲盃、田徑世界錦標賽、世界盃、世界冠軍球會盃等國際大型賽事，該國一直以發展體育產業作為國家發展戰略之一，是營銷旅遊、文化輸出的捷徑。自1993年以來，多哈每年都舉辦一場ATP網球公開賽；而自1998年起，職業高爾夫球大師賽也順利落戶。在2006年多哈亞運會後，該國在體壇發展得到認同，也成功申辦2022年卡塔爾世界盃、2023年世界游泳錦標賽等。

2004年落成的體育精英學院（Aspire Academy）是申辦奧運會的保障之一。（GettyImages）

收購法甲買入尼馬 向世界展現財力

相對印度、印尼、德國等地，卡塔爾申辦奧運有什麼優勢？其中一項當然是財力。在世界經濟受疫情重創之下，卡塔爾亦有豐富資源，其政府在2005年創立屬於卡塔爾投資管理局的體育投資公司，對於國內、外的體壇投資相當積極，尤其體現在世界最流行運動足球之上，歷年來「創舉」包括重金入主巴黎聖日耳門、大手收購球星，包括轉會費逾2億的尼馬；卡塔爾航空亦曾經成為巴塞隆拿的主要贊助，但如今已被日本樂天取代。

有專家分析指卡塔爾藉通過國家資本收購，控制20%的國際體育市場，成為體育大國。（GettyImages）

此外，卡塔爾在經過歷年來多場體育大賽、及成功申辦2022年世界盃後，非常積極地興建或改善國內體育設施，如體育精英學院（Aspire Academy），近年成為不少歐洲足球勁旅集訓之地，包括德甲的拜仁慕尼黑及俄羅斯的辛尼特。

疫情下經濟不景財力成IOC「救星」

不過，卡塔爾申辦2022世界盃過程中，屢次傳出賄選、貪污醜聞，未知會否成為申奧阻力。除了貪污傳聞，天氣亦是一大問題。卡塔爾夏季溫度最高可達攝氏50度，世界盃決賽周亦因此要移至年尾舉行，不過QOC在聲明中強調多次舉辦過足球、網球等大型賽事後，已有豐富經驗應對。

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