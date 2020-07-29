【新冠肺炎】體院再「封城」加強防疫　餐廳限聚一人一桌

香港爆發第三波新冠肺炎疫情，病毒已滲透社區，香港體育學院為加強防疫確保運動員與職員安全，今午（29日）公布了應對第三波病毒的最新安排，於5月一度放寬「封城令」的體院，將於今日起再度實施。

新冠肺炎在港疫情未有緩解，連日新增逾百宗確診，繼港府早前宣布今日起進一步收緊防疫措施後，香港體育學院於今日發出的聲明指第三波疫情「非常嚴峻」，將於今晚8時起再度「封城」，並加強防疫特别措施。

體院曾在3月25日第一次「封城」，並於5月放寬「封城令」，准許運動員周末每日外出4小時。（資料圖片）

體院將實施3項防疫措施，如下：

1. 今晚8時起「封城」一周



從7月29日晚上8時起至8月4日晚上8時，入住體院宿舍的全職運動員和教練可以繼續進行訓練，但在該段期間將不能離開體院。 選擇在這期間不入住體院宿舍的運動員及教練團隊需要在7月29日晚上8時前離開體院，期間不能進入體院。

2. 在家工作

各部門將採取特別工作安排，部門主管將按工作需要，讓部分員工在家工作，直至另行通知。

3. 餐廳1人1桌

餐廳只為運動員及教練團隊提供膳食服務，每張餐桌同一時間限一名運動員使用。

體院表示會密切注意疫情發展，繼續作出適當應對措施，以保障全體運動員及員工的健康。

院方早前已限制只容許全職運動員回體院訓練，除運動員外，體院各部門主管亦可因應情況安排員工在家工作，減低人流。（資料圖片）

體院3月時曾在香港空手道隊運動員確診後，實施隔離措施，海外訓練與比賽回港的運動員及隨隊人員需隔離14日才能返回體院，其後一度頒發「封城令」，並安排運動員接受病毒檢測，兼職運動員不能入院受訓，只容許全職運動員和教練在體院訓練，直至5月疫情稍緩和後，才撤銷「封城令」。

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