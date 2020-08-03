【意甲】熱拿亞9人應戰挫維羅納護級　送別老將彭迪夫的最佳禮物

意甲戰畢最後一輪賽事後，幾經波折的球季終告一段落。熱拿亞在最終9人應戰下，3球淨勝維羅納，力保來季意甲席位。主場的萊切與帕爾馬合演入球騷，主隊在篤定降班之下以3：4力戰飲恨，將與史帕爾及布雷西亞降落意乙。

意甲今季經歷新冠肺炎疫情影響下，終於在周末進行最後一輪聯賽，歐洲賽資格早已塵埃落定，焦點則落在熱拿亞與萊切身上。今輪前熱拿亞以36分列第17位，萊切僅以1分之差落後，今仗兩軍主場出擊，力求保住來季的意甲資格。

意甲來季出戰歐洲賽球隊（按圖放大）：

+ 3 + 2

熱拿亞主場迎戰維羅納，該支老牌球會目標清晰，只要全取3分便可留級。前鋒沙拿比亞（Antonio Sanabria）頭頂腳踢建功，上半場25分鐘梅開二度，加上守衛基斯甸羅美路完半場前頭槌破網，上半場已遙遙領先3球。

入球功臣之一的羅美路，下半場侵犯對手兩黃一紅被逐，熱拿亞的卡沙達與對手的岩拉伯特發生爭執，二人雙雙領紅，最終9人應戰的熱拿亞以3球擊敗維羅納成功護級。

熱拿亞3球擊敗維羅納，力保來季意甲席位。（Getty Images）

馬其頓名將高掛球靴 生涯曾效多支意甲勁旅

今季後掛靴的37歲老將彭迪夫（Goran Pandev）今季仍然是正選之一，上陣34場並交出9個入球，他在今仗同樣正選披甲，戰至82分鐘功成身退，結束球員生涯最後一仗，而球隊成功護級相信就是他的最佳禮物。

該名馬其頓名將在2001年加盟國際米蘭，並曾效力拉素及拿玻里等勁旅，在意甲累積上陣444場，錄得94個入球及53個助攻。

馬其頓名將彭迪夫出戰生涯最後一仗，同樣正選為熱拿亞上陣。（Getty Images）

彭迪夫生涯曾效力的意甲球會（按圖放大）：

熱拿亞全取3分，令萊切一仗的賽果已對大局沒有影響，逃不過淪為「升降機」的萊切主場與帕爾馬合演入球騷，兩軍合轟7個入球，結果萊切以3：4不敵對手，來季與史帕爾及布雷西亞一同降落乙組。