【意甲】伊巴梅開二度　率AC米蘭11場不敗　祖雲達斯作客敗陣

年屆38的AC米蘭尖刀伊巴謙莫域再度發威,梅開二度,領軍以4:1擊敗森多利亞,意甲重開後創下11場不敗紀錄。 另一邊廂,提早封王的祖雲達斯,作客兩球不敵卡利亞里。戰足全場的C朗拿度顆粒無收,與他爭奪神射手寶座的恩莫比尼再有進帳,令C朗或無緣錦上添花。

意甲重開前僅列聯賽第9位的AC米蘭,復賽後急起直追,今輪前聯賽未嘗一敗。「紅黑兵團」作客森多利亞,「戰神」伊巴謙莫域僅花3分22秒,接應隊友傳中頭槌頂入開紀錄,亦創下個人在意甲場上的最快入球紀錄。

伊巴易邊後初段,以頭槌二傳造就隊友,查漢奴古在52分鐘門前射成2:0。6分鐘後,查漢奴古投桃報李,助攻伊巴射入今仗第2球,58分鐘遙遙領先3球,該名瑞典神鋒在79分鐘功成身退被調離場。

伊巴謙莫域今仗梅開二度,重返AC米蘭後累積9個聯賽入球。(Getty Images)

AC米蘭守衛卡積亞禁區內踢跌對手輸12碼,幸得鋼門當拿隆馬力保不失,連續兩場撲出對手的12碼。可惜該名21歲門將未能保清白之身至完場,森多利亞中場艾斯基特臣妙射建功破蛋,AC後備入替的拉菲爾利亞奧完場前錦上添花,最終AC米蘭作客4:1擊敗森多利亞,復賽後11場不敗,並以63分暫列第6位,穩奪來季出戰歐霸盃的資格。

拉菲爾利亞奧完場前錦上添花。(Getty Images)

伊巴謙莫域年初重返AC米蘭後,至今已攻入9個聯賽入球,仍然保持高水準的發揮,難怪他賽後再度展露「寸爆」的一面,稱自己就像電影《奇幻逆緣》中的主角Benjamin Button,永遠保持年青不老(I'm like Benjamin Button, I've always been young, never old)。

伊巴與AC的合約在今季後結束,「戰神」會否留效AC仍然是未知數,然而他早前出現在AC米蘭來季新球衣的海報中,加上他早前在Instagram上載身穿新球衣的發文,使外國傳媒相信伊巴續約機會甚高。

伊巴今仗交出兩入球及一助攻,協助球隊擊敗森多利亞。(Getty Images)

祖雲達斯提早封王後即輸波 C朗後上奪神射手機會渺茫

提早封王的祖雲達斯,餘下兩輪聯賽成為例行公事,今仗作客卡利亞里亦稍為放鬆,上半場已兩度失守,最終0:2不敵對手。「祖記」仍有歐聯16強的後顧,主帥沙利事先聲明,周六深夜上演的煞科戰或排出U23球隊為骨幹,確保一眾主力有足夠時間休息。

若下仗派年青球員的話,C朗拿度大有機會無緣高舉神射手寶座,他今仗同樣戰足全場,惜顆粒無收;相反拉素的恩莫比尼再有進帳,累積35個聯賽入球,使落後4球的C朗奪神射手的機會愈見渺茫。