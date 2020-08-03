足球轉會｜辛祖隨時離隊多蒙特有「Plan B」　熱刺瞄準屈福特隊長

多蒙特的查頓辛祖與曼聯的交易盛傳已久，據聞雙方在轉會費上爭持不下，使交易至今仍在膠着狀態，多蒙特已早有準備，或簽入曼聯舊將頂替辛祖的位置。 另外，熱刺小將柏路特外借至米禾爾後，主帥摩連奴有意將前線補強，目標指向剛降班的屈福特隊長。

被視為曼聯今夏頭號收購目標的查頓辛祖，早前有消息指曼聯的出價未達多蒙特的預期，雙方繼續在轉會費中周旋。辛祖身價勢達逾億英鎊，引述德國傳媒指曼聯或分兩期繳付辛祖的轉會費。

辛祖轉會費高昂，曼聯與多蒙特仍然陷膠著狀態。（資料圖片／Getty Images）

與曼聯傳緋聞的球員（按圖放大）：

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縱然這宗交易仍在膠着狀態，多蒙特已開始為辛祖離隊作準備，英國《太陽報》透露「蜜蜂兵團」希望羅致曾效力曼聯的迪比（Memphis Depay），取代辛祖的翼鋒位置。據報指若迪比加盟多蒙特的話，將會大大提高辛祖離隊的機會。

曾在2015至2017年間效力紅魔鬼的迪比，在曼聯度過失意的一年半，隨後轉投法甲的里昂後，該名荷蘭翼鋒重拾狀態，成為隊內不可或缺的一員。

迪比效力曼聯的日子過得不如意，轉投里昂後表現脫胎換骨。（資料圖片／Getty Images）

熱刺外借小將前鋒 望借入屈福特甸尼作卡尼替補

另外，熱刺以哈利卡尼﹑孫興慜及盧卡斯莫拉作前線骨幹，然而傳統中鋒僅得卡尼一人，加上另一前鋒小將柏路特（Troy Parrott）被外借至英冠的米禾爾，使摩連奴來季在前線的選擇少之有少。

熱刺小將柏路特被外借至米禾爾，摩連奴前線選擇又少一人。（資料圖片／Getty Images）

沒有「無限金錢」作後盾，摩連奴不能大灑金錢羅致心頭好，英國《每日郵報》指熱刺希望以外借方式為球隊添兵，瞄準剛降班的屈福特隊長甸尼（Troy Deeney），擔任哈利卡尼的替補。報道表示屈福特降落英冠後，甸尼高昂的薪金或成球隊負擔，故此摩連奴趁機出手，冀該名屈福特隊長以外借形式來投，但甸尼與屈福特只剩下一年合約。

屈福特隊長甸尼上半季受膝傷困擾，11月初才正式復出，及後聯賽上陣27場攻入10個入球，即使32歲戰力仍能保持，假若加盟熱刺後將以「後備殺手」身份上陣，相信能夠保持他的戰力。

盛傳熱刺有意借入甸尼，成為哈利卡尼的替補。（資料圖片／Getty Images）

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