【英超】卡斯柏舒米高實力經驗兼備　盛傳投曼聯繼承父親衣缽

丹麥一代鋼門舒米高在90年代加盟曼聯，成為費格遜執教生涯其中一宗最成功的收購。 曼聯正選門將迪基亞穩健不再，盛傳主帥蘇斯克查正物色門將擔任「新門神」，英國《太陽報》透露紅魔鬼有意羅致卡斯柏舒米高，繼承當年父親的衣缽，又能否成為蘇斯克查另一宗成功的收購？

曼聯門將迪基亞由「聖基亞」跌落凡間，今季雖仍然為曼聯力保13場聯賽清白之身，惟球迷們更記得輸近柱及甩手等水準以下發揮。場上表現及數據回落下，外界已盛傳曼聯會收購馬體會門將奧比歷，或回收借將甸恩軒達臣取代迪基亞的正選門將位置。

一項數據顯示迪基亞高峰已過 蘇斯克查拒回應正選問題

消失了的曼聯門神 迪基亞英雄變狗熊全因2018世界盃？

迪基亞今季表現被受批評，更多次出洋相。（資料圖片／Getty Images）

除了以上二人外，如今出現另一潛在人選，英國《太陽報》透露蘇斯克查有意找來舊隊友舒米高之子卡斯柏把守曼聯最後一關，因為小舒米高身價比奧比歷低，加上他擁有多年的英超經驗，一旦加盟毋須適應英超節奏便可上陣。外借錫菲聯的甸恩軒達臣雖然表現出色，惟據報蘇帥依然對該名23歲的英格蘭新晉門將有所質疑。

甸恩軒達臣雖然潛力優厚，但據悉蘇斯克查對他的經驗仍有保留。（資料圖片／Getty Images）

現年33歲的卡斯柏舒米高與父親是英超首對冠軍門將「父子兵」，小舒米高是2016年李城奇蹟奪冠的成員之一，亦曾代表球隊出戰歐聯。卡斯柏英超打滾多年，亦是現任球隊隊長，今季全勤上陣悉數38場聯賽，並13場力保不失，是球隊後防定海神針。小舒米高與軒達臣相比的話，經驗正是他的優勢，一名有歐洲賽經驗的門將對曼聯而言甚為重要。

舒米高父子是英超首對奪冠的門將父子。（資料圖片／Getty Images）

與曼聯傳緋聞的球員（按圖放大）：

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甸恩軒達臣與卡斯柏舒米高今季在數據上不相伯仲，根據英超官網二人同錄得13場不失，軒達臣全季錄得97次撲救，小舒米高僅以1球落後；甸恩軒達臣今季曾面對37.6次期望入球（expected goals on target），不包括烏龍球及12碼，他今季失守33次，撲出0.29次期望入球（Goals prevented）；小舒米高則面對42.7次期望入球，今季失了41球，救出0.28次期望入球。

卡斯柏舒米高是李斯特城隊長及後防重心。（資料圖片／Getty Images）

曼聯早年曾經簽入經驗豐富的門將把關，就如荷蘭鋼門雲達沙，時任領隊費格遜在2005/06球季從富咸簽入當年34歲的雲達沙，取代當時不穩的侯活，結果成功改善門將一環，該名荷蘭鋼門效力5季間，為紅魔鬼4奪聯賽錦標，並贏得歐聯冠軍。

雲達沙職業生涯後期加盟曼聯，使他再創高峰。（資料圖片／Getty Images）

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