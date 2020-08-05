珍惜生命︱短期內第二宗運動員自殺　韓排球協會三措施保護球員

前韓國職業排球運動員高友敏（Go Yoo Min）日前被發現在家中自殺身亡，終年25歲。據韓國傳媒分析，她生前遭受教練嚴厲批評，以及網絡欺凌。 為防止球員因網絡欺凌再有悲劇上演，韓國排球協會制定3項措施加強保護球員，包括要求關閉對搜尋網站（Web portal）中有關體育文章的評論功能。

在高友敏自殺的報道一出後，韓媒與網民對其自殺原因眾說紛紜，當中包括在網上遭受球迷批評攻擊。

生前效力現代山州（Hyundai Hillstate）的她，今年3月突然離隊及退役，有指她原是隊中的候補主攻球員，改打自由人後表現欠佳，因而在社交網站上遭球迷惡意攻擊和辱罵，她曾關掉個人Instagram的留言功能。

前韓國職業排球運動員高友敏（Go Yoo Min）日前被發現在家中自殺身亡，終年25歲。（網上圖片）

網民謾罵變本加厲 「場上表現不配整容」

此外，據韓媒最新消息指出，高友敏在狀態低迷時一度做過整容手術，希望變美後提升自信，未料卻遭到韓國網民謾罵，認為她「場上表現不配整容」，變本加厲的攻勢和咒罵讓她走向了極端。

高友敏家中輕生，是個多月來第二宗韓國女運動員自殺，引起社會關注。（網上圖片）

韓國排球協會制政策 關留言功能 加強心理輔導培訓



韓國網絡暴力從演藝界延伸到了體育界，事實上，這已是韓國體壇在個多月以來，第二宗韓國運動員自殺個案。6月26日，22歲的韓國三項鐵人運動員崔淑賢在宿舍自殺，經調查後發現，她長期遭教練、隊醫及資深隊友的欺凌及虐待。

高友敏自殺的真相無從得知，據悉，韓國排球協會為防止網絡暴力再度出現，提出以下3點加強對運動員的保護。

1. 要求關閉搜尋網站（Web portal）中體育文章的評論功能，以防止由於惡意評論而引起球員的不快情緒；

2. 加強球員申訴處理中心的作用，從球員受到引起個人褻瀆等惡意攻擊，韓國排球聯合會將採取法律行動；

3. 加強運動員的心理治療和心理輔導培訓，運動員需要的專業心理訓練（加強團體合作，減輕緊張感等）。

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