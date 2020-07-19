三浦春馬自殺現場驚見衝浪板　常演運動健將陽光般燦爛笑容成追憶

日本男星三浦春馬周六（18日）被發現在家中上吊，救護員到場緊急施救後返魂無術，終年30歲。 據日媒指，搜查人員稱現場可見衝浪板等物品。三浦熱愛衝浪眾所皆知，除了現實生活中喜愛衝浪之外，形象健康的他在多部作品中常飾演運動健將。

30歲男星三浦春馬昨日下午1時許被發現在東京港區家中的衣櫃內自縊，警方在房內找到一封遺書，初步判定他為自殺，但目前並沒有公開。

今日最新消息有指他疑用「衝浪腳繩」上吊但未能證實。有傳救護員到場時，三浦春馬還有微弱的心跳，曾被施AED（自動體外心臟電擊去顫器）搶救，惜最終宣告不治。

據日媒《體育報知》報道，現場可見衝浪板等物品，不少網民透過報道得知現場還有衝浪板後表示更加悲傷。

三浦春馬（右）在拍攝有關衝浪電影後，愛上衝浪。（Instagram）

因電影接觸衝浪 初時只覺「很帥氣」

三浦在喜愛衝浪眾所皆知，他曾於2006年擔任日本電影《Catch A Wave》的男主角，該電影被稱為日本初套「本格衝浪電影」，首次接觸衝浪運動的三浦曾在訪問中表示：「出演前只覺得是一項很帥氣的運動，只得那種程度的認識，但後來感受到原作所描述、其他運動中所沒有的速度感、風向等感受。」

被衝浪的自由和速度所吸引的他，自此也成為了衝浪愛好者。在他的演藝哲學中，演員不只是交出專業演技的工作，開闊自己的世界也是演員日常的一部分。

據悉，三浦春馬即使工作忙碌，也會盡量抽時間去衝浪減壓。（網上圖片）

三浦不時在Instagram上載他的衝浪及肌肉訓練照片，向「粉絲」大派福利。在Google也有「三浦春馬 肌肉」的關鍵搜尋，可見其鋼條身形吸引不少「粉絲」。

好友三浦翔平是他的衝浪夥伴，二人常相約到千葉縣衝浪，相片可見三浦春馬如陽光般燦爛的笑容。據《週刊文春》報道，兩人的衝浪好友受訪時難掩衝擊，「三浦大概數個月會看浪好就會來海邊，是個很優秀的青年。雖然是人氣演員，工作也很忙，但衝浪對他來說似乎是很重要的喘息和娛樂，今年因為疫情還沒見到他，真的覺得很可惜，怎麼會這樣呢⋯⋯」

「三浦春馬 肌肉」是關鍵字 最常演某項運動健將：

+ 9 + 8 + 7

曾演天才長跑手 小三開始踢足球

除了衝浪之外，形象爽朗的三浦也多次在劇集和電影中飾演運動健將，包括於2008年《奈緒子》的熱血青春劇中飾演參加高校驛傳的天才跑手，又曾於少女漫畫《好想告訴你》的改編電影中演繹足球部男主角風早翔太，其後在日劇《別讓我走》中飾演熱愛足球的男主角。

現實生活中，三浦是個不折不扣的足球迷，由小三開始踢足球，中學時也是足球部，擅長位置是中場。