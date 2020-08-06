【新冠肺炎】體院外判清潔工初步確診　將為全數留宿者作病毒測試

香港體育學院一名外判清潔員工今日（6日）初步確診感染新冠肺炎，院方雖強調院內環境是「低風險」，但仍會安排全部留宿運動員及教練團隊進行病毒測試。

香港體育學院早前因應本港爆發第三波的新冠肺炎疫情，再度實施「封城令」，入住體院宿舍的全職運動員和教練不能離開體院，同時安排各部門部分員工在家工作，餐廳亦限制一人一桌。

香港體育學院早前雖再度實施「封城令」，但今日仍有外判清潔工初步確診新冠肺炎。（資料圖片）

不過體院有關措施未有限制並非在宿舍居住的職員、教練及清潔工人，院方今日向留宿運動員發信，指接獲通知，一名外判清潔員工初步確診感染新冠肺炎。該員工在病發前14日內，曾清潔運動員宿舍的兩個樓層，以及運動員事務部辦公室等地方。

體院在信中稱，根據顧問醫療人員的建議，此外判清潔工在工作時已配戴口罩、面罩及手套，其緊密接觸者已安排進行14天隔離，因此強調院內環境屬「低風險」。

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體院又指為保障運動員及員工，將安排全部留宿運動員及教練團隊進行病毒測試，而入住該名清潔工負責樓層的運動員將會優先檢測。體院最後重申，將聘請專業清潔公司進行徹底清潔，並會「繼續注意疫情發展，作出適當應對措施。」

記者今午曾就清潔工確診一事聯絡體院社區關係及市務總監李忠民，他僅回覆將在稍後發新聞稿統一回應。

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由於該名清潔工曾到運動員宿舍工作，體院將為所有留宿運動員及教練作病毒檢測。（資料圖片）

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