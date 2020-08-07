【羽毛球】內地翻兩年前影片醜化周天成　大馬選手力挺讚為人真誠

中國網站日前無端翻出兩年前的台北公開賽片段，當時中華台北名將周天成於男單4強戰不敵馬來西亞球手李梓嘉，賽後兩人擁抱的畫面遭刻意放大，狠批周天成舉中指違反體育精神。身為事主的李梓嘉今日發文力撐「小天」，後者也罕有在社交媒體以中、英、日三種語言貼文澄清。

新冠疫情全球蔓延，世界羽聯（BWF）巡迴賽自3月開始停擺，有中國網站在賽事「空窗期」下回顧經典賽事，並挑出了2年前的台北羽球公開賽男單4強戰。當時中華台北「一哥」周天成奮戰3局後，被大馬好手李梓嘉反敗為勝，當中圈出周天成在擁抱時疑似比中指，周被內地球迷怒轟欠缺風度。該片段前陣子被內地「百樂體育視角」剪輯到「球場有失風度」的YouTube合集中，在網路上廣傳。

周天成兩年前的賽後擁抱片段，早陣子被內地網民「無限放大」廣傳，近日又再有中國網回顧賽事時「翻炒」。（截圖）

周天成3種語言澄清 被誤解「像極了愛情」

周天成表示自己也是看到網民貼出的影片才得知此事，鮮有在Instagram發文的他昨日拍影片回應，更以輕鬆字眼寫道：「和大家聊聊江湖傳聞『比中指』像極了愛情」。

他解釋道：「當時的情況是，比賽結束，對手來到我的半場與我擁抱，我要把手張開回應，剛好其他的指頭被對手身體擋住，才有誤導的畫面出現。」

一向品行良好的周天成忍不住在社交媒體做直播澄清，除中文母語外，更以日文和英文發文。（截圖）

這名男單世界排名第二的好手強調，他一直把品格榮耀視為第一順位，也再次澄清，影片的敘述並不屬實，「我也因而學到不要以圖片或影片的呈現就貿然下定論，球員的態度很重要，我之後也會展現出我的態度。」周天成大讚22歲的李梓嘉很有潛力，「在場上兼具力量與速度，態度很好，所以我也祝福他，相信有宗偉哥幫助他，他也會吸取到很多經驗，之後比賽有很好的表現，我們一起加油。」

周天成指今次事件讓他學會了，不要以圖片或影片的呈現就貿然下定論，球員的態度很重要，他之後也會展現出其態度。（GettyImages）

當事人李梓嘉力挺：相信小天態度和品行

當事人李梓嘉也發文力挺周天成，他憶起當時的場景指二人均打得很激烈，自己在賽後主動擁抱小天，「最近網上視頻和圖片顯示出來的畫面讓大家對這事發表了很多評論。我相信，小天哥的態度和品行。有時候擁抱的角度在視頻和圖片看來，並不是真實的。因為我們擁抱時候，我有感受到他的誠意。」

22歲大馬球手李梓嘉為朋友「小天」挺身而出，「擁抱時我有感受到他的誠意。」，力證比中指是誤會。（李梓嘉Facebook）

李梓嘉指他私下與「小天」感情不俗，見到面都會互打招呼和問候，「我跟他就是場上對手場下朋友的關係。」他希望大家不要再對周天成有誤會和抨擊，同時也期待再與中華台北「一哥」再打出精彩對決。

周天成相信有已退役的大馬傳奇球手宗偉哥幫助李梓嘉，後者會吸取到很多經驗，二人一起在羽壇加油。（GettyImages）

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：