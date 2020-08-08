【足球】洛夫雲離利物浦後即奪冠　地標戰助辛尼特奪俄超級盃

效力利物浦6個年頭的洛夫雲，在首奪英超後離隊，轉投俄羅斯班霸辛尼特，該名克羅地亞中堅隨即為辛尼特在俄羅斯超級盃披甲上陣，最終球隊以2：1力克莫斯科火車頭，地標戰即捧走錦標。

利物浦今季首度稱霸英超後，效力6載的洛夫雲（Dejan Lovren）決定離隊尋求新挑戰，以1090萬鎊轉會費加盟俄羅斯班霸辛尼特。

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在利物浦奪得首個英超錦標後，洛夫雲離隊轉戰俄超。（資料圖片／Getty Images）

稱霸俄超及俄羅斯盃的辛尼特，在俄羅斯超級盃與聯賽亞軍莫斯科火車頭對壘，今仗開放讓部份球迷進場觀戰，在近6000人的情況下舉行。洛夫雲首度披上辛尼特戰衣上陣，穿上6號球衣的洛夫雲正選上陣。辛尼特由迪斯尤巴（Artem Dzyuba）及奧斯多耶夫（Magomed Ozdoev）上﹑下半場各建一功，莫斯科火車頭由熱刺舊將哥魯卡（Vedran Corluka）追成較接近紀錄，結果辛尼特以2：1擊敗對手，捧走俄羅斯超級盃。

「雙料冠軍」辛尼特以2：1擊敗莫斯科火車頭，奪走俄羅斯超級盃。（辛尼特Twitter截圖）

洛夫雲的地標戰隨即捧盃，一個月贏得兩個不同的錦標。洛夫雲及後上載一張捧盃威水相至個人社交網站，並配上「首場賽事，首個冠軍」，在辛尼特的生涯有個好開始，而利物浦舊隊友佐敦軒達臣及法明奴亦有留言祝賀。

加盟辛尼特首仗洛夫雲隨即奪冠，及後上載威水相至社交網站。（洛夫雲Instagram截圖）

利物浦求購阿爾及利亞中堅取代洛夫雲

洛夫雲離開紅軍後，主帥高普今夏希望羅致中堅彌補洛夫雲的空缺，早前消息指利物浦有意與曼城「拗手瓜」，爭奪西維爾的巴西中堅迪亞高卡路士（Diego Carlos）。英國《每日鏡報》透露利物浦如今瞄準貝迪斯的艾沙文迪（Aissa Mandi），據報紅軍將開價900萬鎊，但該名28歲的阿爾及利亞同樣受到韋斯咸及費倫巴治的垂青。

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