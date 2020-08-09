【F1】平治恐新協議損經濟利益　2021參戰成疑？　禾夫無力的反撲

平治車隊話事人禾夫（Toto Wolff）在F1 70周年大獎賽前夕，突然透露車隊仍未與F1簽新一輪的協和協議（Concorde Agreement），更指F1人員沒有妥協的意願。 此言一出，外界即時猜測「Silver Arrows」今年後還會否繼續出戰F1。

各車隊與F1前總裁在2013年簽下第7份協和協議，F1班主Liberty Media希望在今年協議結束前可以跟各車隊續約，其中一大議題為賽事的經濟架構重組。

現時的獎金收入架構，可令贏得車隊總冠軍的車隊及敬陪末席的車隊季度收入有10位數字的差距，為爭強賽事競爭及觀賞性，Liberty Media希望重整制度，讓各隊收入更公平，從而平衡各隊競爭力。

在現行「不公平」制度之中，三大車隊平治、法拉利及紅牛一直都是既得利益者。

禾夫指平治將成新協議最大受害者。（Getty Images）

平治話事人禾夫近日表示，車隊仍未簽下新協議，並對新協議中的「法律、商業、競賽」項目感到憂慮，他又指新協議會使平治「在收入損失方面成為最大受害者」。

平治需在8月12日或之前簽下新協議，但禾夫似乎無意動筆，又指F1方面亦沒有妥協的意願。「當你準備坐低談判時，雙方都有需要妥協。雖然我們已很接近達成協議，但我完全看不到他們有妥協的意願。」禾夫說。

平治雄霸F1 V6混能引擎，亦是最大的既得利益者之一。（Getty Images）

麥拿侖來年改用平治引擎。（Getty Images）

雖然看似不可能，但平治來年會否繼續參賽已成為了外界的疑問。不過，平治早前才跟陣中芬蘭車手保達斯（Valterri Bottas）續約，可見這支駐紮英國的德國車隊仍希望繼續參加這項車壇頂級賽事，故離開F1仍是一件十分遙遠的事。

不過，這並非等於完全沒可能，因為Liberty Media發言人已明言不會再延遲續約事宜，亦會以現時版本作終極版本，完全不留任何談論餘地。

法拉利來年起提供引擎給其他車隊，可得到每隊計1000萬美元的收入，另因在F1的「歷史重要性」再加4000萬美元。（Getty Images）

上周英國站的前十排名：

+ 6 + 5 + 4

平治為F1進入V6混能引擎年代的霸主，擁有現時F1最成功的車手咸美頓（Lewis Hamilton），而且來年將會為3支車隊──麥拿侖、Racing Point及威廉士提供引擎。萬一退出F1，將對賽事帶來不少影響。

除了根據排名的獎金分成外，新協議亦撤銷了「歷史獎金」部分。根據每隊參加F1有多久，法拉利每年只要參賽就可得到1.1億美元，平治及紅牛可得億7000萬美元，麥拿侖約3000萬美元，威廉士大約1000萬美元。法拉利、麥拿侖及威廉士已表態，將會簽新協議。

取而代之，F1來年將會推出「引擎供應商制度」，供應引擎給其他車隊的法拉利、平治、本田及雷諾，每提供一隊引擎就可以得到1000萬美元。法拉利由於在F1歷史悠久，更可以額外得到4000萬美元。

法拉利現時為愛快及哈斯提供引擎，以來年制度計可得到6000萬美元收入，平治比法拉利供應多一隊，但反而收入少一半，這令到禾夫對新協議感到不滿，認為賽會偏好該支意大利車隊。

雖然平治退出實在是一大威脅，但自F1車隊協會（Formula One Teams Association）於2014年解散後，各車隊各自為戰，亦減弱了談判能力，平治雖有諸多要求，但似乎處於下風，難以令Liberty Media及F1屈服。

F1未來8站賽程（按圖放大）：