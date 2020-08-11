東京奧運｜哈薩克泳手高海拔游56公里　打破高山湖開放水域紀錄

哈薩克奧委會公布，該國奧運泳手庫迪亞可夫（Vitaliy Khudyakov）上周以13小時泳渡全長56公里、世界第二最大高山湖泊壯舉，打破人類在高山湖開放水域的最遠距離游泳紀錄，當天正是他所參加的東京奧運游泳馬拉松10公里賽事倒數一年。

哈薩克游泳馬拉松名將庫迪亞可夫於8月5日凌晨5時15分，由喬爾蓬阿塔出發橫渡伊塞克湖（Issyk-Kul），終點為卡德吉薩亞海灘，總距離56公里。

人類在高山湖開放水域的最遠游泳距離紀錄，原記錄為36公里。至於同樣是開放水域的海泳紀錄是由意大利泳手Veljko Rogosic保持，他在2006年以50小時10分鐘由意大利横跨亞德里亞海游到非洲，全程225公里。

哈薩克游泳名將庫迪亞可夫創下人類在高山湖開放水域的最遠距離游泳紀錄。（哈薩克奧委會）

世界第二大高山湖 深度高達523米

去屆奧運參加男子10公里游泳馬拉松的庫迪亞可夫，是次征服的伊塞克湖位處海拔1609米的天山北部山脈，是世界第二最大的高山湖泊，路線中最大深度達523米，最終憑驚人的意志和體力在哈薩克泳總代表見證下完成壯舉。

他的父親兼教練尤真尼庫迪亞可夫（Evgeniy Khudyakov）說：「可以一隻手就能數完在世界上游過50公里以上的人，伊塞克湖是海拔1609米的高山湖，這樣的紀錄在世上從未發生過。」

56 kilometers in 13 hours: Kazakhstan Olympic swimmer Vitaliy Khudyakov set a record on an alpine lake to mark #1YearToGo to open-water marathon in #Tokyo2020, as well as in support of all health workers who are on the frontline against COVID-19 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/yCQ50CLKVy — Kazakhstan Olympic Team (@olympic_kz) August 7, 2020

向抗疫人員致敬 月練逾200公里備戰奧運



這名4屆亞錦賽金牌泳手無疑是完成一項壯舉，當日亦是一年後的東京奧運10公里游泳馬拉松的比賽日。庫迪亞可夫表示，希望以此向在對抗新冠肺炎病毒的前線人員致敬，「我很高興努力得到回報，我想用這項成就來支持所有仍在與病毒戰鬥的人，我代表自己與團隊，感謝所有在這病毒爆發期間努力拯救生命、保護社區安全的人們。」

全球體育賽事因為疫情停擺，已取得東京奧運入場券的他，備戰奧運的腳步未曾停下，6月累積游泳總距離超過200公里，7月更增加到300公里，展現驚人的訓練成果，「希望從現在開始的一年後，能夠再帶來驚喜。」

庫迪亞可夫向在對抗新冠肺炎病毒的前線人員致敬，更希望來年奧運能再帶來驚人成果。（Getty Images）

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：