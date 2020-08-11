【美網】球手怒轟賽會「永久生死狀」卸責　勢觸發新一輪退賽潮

美國網球公開賽（美網）雖是網球四大滿貫之一，但新冠肺炎疫情下，不少球手都以健康為第一優先，相繼退賽。荷蘭球員古賀夫（Wesley Koolhof）日前就在twitter公開美網一份免責聲明（Waiver），要選手承擔所有風險，且不得控告政府及主辦單位，形同「生死狀」，引起爭議。

美網原定在8月31日揭幕，繼衛冕的拿度退賽後，三屆大滿貫冠軍得主華連卡日前也退出。美國網球協會（USTA）更要求所有參賽球員簽署一份有如「生死狀」的免責聲明，列明球員若因為參加美網而不幸感染新冠肺炎的話，一切都與USTA無關。

除衛冕男單的拿度外，不少球手都以健康為由退賽，今屆星光黯淡。

責任全由球手承擔 疾病、受傷或死亡都不能告



該份免責聲明中，要求球手同意的其中一項條款令人咋舌：「我能理解即使在美網場內採取了防疫措施，也不能完全避免風險，儘管如此，我仍自願參賽，亦了解這樣的行為可能危害到我自己與接觸者的健康。」

而最引起爭議的部分是：「無論是自己、或自己接觸其他人之時造成的任何風險和責任，包括嚴重疾病、受傷或死亡，不論是由美網還是任何人的疏忽所致，我都自願承擔。在法律允許的限度內，我將永遠不會譴責美國網協、比利金恩國家網球中心、ATP巡迴賽、WTA巡迴賽、辛辛那提網球有限責任公司、美國網協球員發展公司、美國網協基金會公司及紐約市。」

荷蘭球手在Twitter公開全份聲明，對「永久」不能譴責和控告感到不合理。（截圖）

聲明永久有效 球手：美網的藉口免除潛在麻煩



荷蘭雙打選手古賀夫日前就在Twitter公開了美網這份免責聲明，質疑官方所訂立的規條不合理，球員必須承諾這份聲明書「永久」有效，意味最終萬一死亡，球員的家屬也無法向賽會追討。「我理解在這種狀況下需簽署聲明，但為什麼要強調『永久』呢？這就像以新冠肺炎作藉口，去迴避一切潛在麻煩。」當然，參賽與否的最終選擇權在球員，相信這份聲明有可能引起新一輪退賽潮。

美網這份顯露對球手不公的聲明書，除了因目前美國的疫情仍相當嚴重外，前車之鑒就是2015年加拿大美女球手寶莎（Eugenie Bouchard）的意外，當年美網期間，她在浴室跌倒後出現腦震盪，進而將美網告上法庭，最終美網需賠償寶莎求償金額的75%，外界推估至少數百萬美元。

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