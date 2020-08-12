【新冠肺炎】世界盃外圍賽再押後至明年　曾一度考慮轉戰中立場

新冠肺炎在全球仍未完全受控，亞洲足協今日（12日）公布，原計劃在10月至11月重啟的世界盃亞洲區外圍賽，將再押後至2021年舉行。

世界盃亞洲區外圍賽自去年11月後因新冠肺炎疫情暫停，亞洲足協（AFC）6月初曾公布新賽期，重新安排比賽於10月及11月舉行。

為備戰即將重啟的世盃外，各國自8月初紛紛展開集訓，然而繼敘利亞國家隊發現4名球員及3名工作人員確診後，孟加拉國家隊也驗出有11名球員染疫。

敘利亞國家隊（白衫）在世盃外跟中國國家隊同組，球隊日前有7位職球員確診。（Getty Images）

內地媒體近日報導，受制於疫情等不明朗因素，計劃在10至11月復賽的世盃外很大機會部分或全數推遲至2021年舉行。

報導指國際足協（FIFA）與亞洲足協（AFC）連日來跟成員國討論復賽安排，認為10月的兩輪比賽幾乎已難如期上演；11月的賽事則充滿變數，加上科威特、敘利亞及泰國足總等已明確表達押後賽事的意向。

港隊上場世盃外已是去年11月鬥巴林，球隊原定在10月上演國歌法立法後首場主場賽事，惟賽事或再度押後。（資料圖片／羅君豪攝）

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直至今日下午，AFC在官方網站發出聲明，表示因應疫情，與FIFA共同決定將餘下四輪世盃外推遲至2021年上演。當局指會密切留意疫情發展，盡快為賽事訂下新賽期。

亞洲足協宣布餘下世盃外將延至明年舉行。（亞洲足協官網截圖）

港足在新賽期下，原定在10月8日先作客伊朗、13日返主場鬥伊拉克；至11月17日再赴巴林。對於世盃外再度押後，足總回應指，今午才收到AFC有關延期的正式指示。

據了解，AFC曾考慮採用賽會制（即在單一參賽球隊主場完成所有賽事），或安排復賽在中立場進行，但最終仍決定將賽事延期。