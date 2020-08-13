【足球轉會】挪威神童回家了！皇家馬德里提早回收奧迪加特

由皇家馬德里外借至皇家蘇斯達的「挪威神童」奧迪加特，終可回家了。 原定外借皇蘇兩年的期限，在皇馬要求下提早結束，結束他長達5個球季的外借生涯，重返皇家馬德里後來季有望披甲上陣，為接莫迪歷班作好準備。

現年21歲的「挪威神童」奧迪加特（Martin Odegaard），自2015年初加盟皇家馬德里以來，不斷外借至不同球會得到更多上陣機會，今季外借至西甲的皇家蘇斯達，表現大獲好評。

皇馬主帥施丹眼見奧迪加特的表現，加上陣中中場大將莫迪歷「年事已高」，認為是時候回收該名挪威國腳，故此提早終結他在皇蘇的外借之旅，重返銀河艦隊。

「挪威神童」走過的路（按圖放大）：

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皇蘇：我們永遠感激你

奧迪加特過去一季是皇蘇正選球員，今西甲上陣31場並貢獻4個入球及6個助攻，另加西班牙盃5次上陣3入球3助攻，同時協助球會取得來季歐霸資格。

當皇蘇得知「挪威神童」離隊，隔即發聲明感激奧迪加特過去一季的貢獻，稱他以短短一季時間取得成功，「奧迪加特即將返回皇家馬德里，他在過去一季為球會貢獻良多並取得成功，協助我們度過一個難忘的球季，他的入球﹑他的足球﹑他的個性，他的付出和他的謙遜，將長留整個皇家蘇斯達大家庭每個人心中。」

奧迪加特今季在皇蘇表現出色，在西甲貢獻4個入球及6個助攻。（資料圖片／Getty Images）

奧迪加特特意以短片向一眾皇蘇球迷道別，「這一年在皇家蘇斯達度過的日子是難忘的回憶，由我披上皇蘇球衣﹑首個入球及取得歐洲賽資格等，這些片段將會留在我的腦海中。在此感謝教練及隊友過去一季的照顧，幫助我成為一個更好的球員。」

「挪威神童」效力皇蘇一季間，曾經交出精彩的演出，包括先「通坑渠」再直線撕破對手防線助攻隊友，亦曾獲得皇蘇當月最佳球員殊榮。在西班牙盃8強倒戈皇馬，奧迪加特同樣無留手攻入先開紀錄一球，皇馬最終以3：4不敵皇蘇。

「挪威神童」奧迪加特獻妙絕助攻 皇蘇輕取對手登次席

借將「神童」奧迪加特倒戈入波 皇馬遭皇蘇踢出局

奧迪加特曾經倒戈射破皇馬大門，並協助球隊西班牙盃晉級。（資料圖片／Getty Images）

5年外借生涯告一段落 勢成莫迪歷接班人？

奧迪加特當年以16歲之齡轉投皇馬，成為一時佳話，然而之後不斷被外借，似乎要變身球壇浪人。他先後被外借至荷甲海倫芬﹑維迪斯及皇家蘇斯達，經歷5年的外借生涯後，來季終於有望披上皇馬球衣作賽。

當「挪威神童」重返皇馬後，當然需要競爭正選位置，與卻奧斯﹑莫迪歷﹑華維迪及卡斯米路直接爭位。中場大腦莫迪歷將於下月年滿35歲，正是奧迪加特接班的最好時機，有望為皇馬中場線增添活力。

奧迪加特來季的中場拍檔（按圖放大）：