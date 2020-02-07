【西班牙盃】借將「神童」奧迪加特倒戈入波　皇馬遭皇蘇踢出局

西班牙盃8強，皇家馬德里爆冷出局，主場以3：4不敵皇家蘇斯達。最有趣的是，皇馬球員都有份入波踢自己出局，由皇馬外借到皇蘇的挪威神童馬田奧迪加特射入開紀錄的一球。

當地時間昨晚（2月6日）的西班牙盃8強，皇馬主場對皇蘇，都派出大部分主力，例如賓施馬、卻奧斯、沙治奧拉莫斯都正選披甲。不過，皇馬在上半場先失守，皇蘇前鋒阿歷山大伊沙克在禁區外放冷箭，皇馬門將艾路拿撲出，皮球滾到禁區頂中路，由皇馬外借到皇蘇的馬田奧迪加特第一時間射入，在22分鐘為客隊開紀錄。

21歲的奧迪加特在2015年加盟皇馬，這名中場被視為挪威神童，近幾季先後被皇馬外借到海倫芬、維迪斯及皇蘇磨練。

奧迪加特與隊友慶祝入球。（Getty Images）

奧迪加特入球片段：

換邊後，皇馬由莫迪歷入替哈美斯洛迪古斯。上半場為皇蘇建功的奧迪加特在49分鐘放直線，阿歷山大伊沙克射入，但被指越位在先，入球無效。不過，伊沙克的努力是有回報的，他在54分鐘及56分鐘各入一球，為皇蘇一口氣拉開到3：0。

皇馬主場失4球，在西班牙盃出局。（路透社）

皇馬頃力反撲，在59分鐘先由馬些路追成1：3。可是，皇蘇的米基爾馬連奴接應伊沙克的傳中，在69分射射入，為皇蘇再拉開到4：3。

皇馬沒有放棄，後備入替的洛迪高高斯在81分鐘追至2：4，到補時3分鐘，拿祖費南迪斯接應賓施馬傳中頂入，追到3：4。儘管皇蘇後衛哥魯沙比在補時5分鐘領第二面黃牌被逐，但皇馬最終都無法平反敗局，主場以3：4不敵皇蘇，無緣4強。