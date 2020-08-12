【英超】利物浦為10月開放球場鋪路　復賽每次主場蝕300萬英鎊

賽智8英超今季受新冠肺炎影響，一度停擺3個月，終以閉門形式復賽。英國首相約翰遜（Boris Johnson）7月曾表示可於10月起開放球場，讓球迷現場觀戰。利物浦為開放晏菲路作準備，近期發出問卷調查球迷入場習慣，希望可以制訂相關措施，符合重開的準則。

約翰遜上個月就逐步放緩防疫指令發表講話，其中提及10月起將可讓球迷入場觀戰。《利物浦迴聲報》近日透露，利物浦正進行問卷調查，為晏菲路大門再次打開做準備。

事實上，利物浦6月時已跟當地球迷組織聯絡，談及重新開放球場讓球迷入場的事宜。今次問卷調查，主要是收集數據，從中得知「紅軍」球迷入場的習慣，確保晏菲路符合一切安全準則。

利物浦為重開晏菲路進行問卷調查。（Getty Images）

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英超3月至6月停擺，20隊的比賽當日收入變成零，重開亦缺乏門票等相關比賽日收益，以利物浦為例，復賽後每次於晏菲路作賽，「紅軍」就要蝕300萬英鎊。縱使真的能夠在10月重開球場，英國傳媒認為今年各球隊收入仍是大受影響。

有指利物浦復賽後，每場主場比賽蝕300萬英鎊。（Getty Images）

雖然英國政府已為重開球場讓觀眾入內「開綠燈」，但就未有提及任何相關安全防疫指引。利物浦在聲明中表示會以政府、英超賽會及相關安全及衛生部門的指引作依歸，「這些指引有更改的可能性，亦會影響利物浦怎樣重新開放晏菲路」。

惟現時英國每日仍有約千宗確診個案，能否如期於10月讓球迷「重返」球場觀戰，仍是一個問號。

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