【歐聯】巴塞隆拿淘汰賽作客戰績差　遭羅馬利物浦逆轉留恥辱烙印

巴塞隆拿自2014/15球季高舉歐聯錦標，至今連續5季未能躋身決賽，無緣再捧歐聯獎盃。巴塞在近4個球季的歐聯淘汰賽階段，往往離開魯營球場亦未能發揮水準，更多次在形勢大好下吞敗出局。

巴塞隆拿今個球季經歷易帥﹑新冠肺炎疫情下停賽﹑將帥不和及遭皇馬聯賽反超前奪冠等，豈料在季尾更要大敗2：8，不敵拜仁慕尼黑在歐聯8強出局，除了四大皆空外，更以一場恥辱性的敗仗為今個球季劃上句號。

巴塞隆拿早埋大敗禍根 青黃不接卻只懂即食的悲劇

巴塞隆拿以一場大敗結束風雨飄搖的球季。（Getty Images）

巴塞對上一次高舉歐聯冠軍已經是2014/15球季，當時在決賽以3：1擊敗祖雲達斯，第5度稱霸歐洲。不過，巴塞隆拿近季與錦標無緣，連續5季未能打入決賽，近3季無獨有偶也是以一場慘敗結束歐聯。

巴塞隆拿在16/17球季歐聯8強首回合作客3球不敵祖雲達斯，次回合未能在主場收復失地。（資料圖片／Getty Images）

2017/18球季歐聯8強，巴塞隆拿面對意甲的羅馬，首回合主場大勝4：1，羅馬憑迪斯高取得關鍵的作客入球。巴塞晉級在望之際，次回合造訪意大利，迪斯高開賽早段先追一球，及後該名波斯尼亞前鋒下半場博得12碼，時任隊長迪羅斯主射中鵠，文奴拿斯完場前接應角球頭槌建功，結果羅馬淨勝3球，並以作客入球優惠成功逆轉晉級。

羅馬當年主場3球淨勝巴塞，躋身4強。（資料圖片／Getty Images）

+ 3 + 2

巴塞隆拿上季4強迎戰利物浦，相同的劇情再度上演，首回合主場3球淨勝紅軍，豈料利物浦返回晏菲路大發神威，由奧歷治及韋拿杜姆各自梅開二度，巴塞隆拿再度大好形勢下，斷送晉級機會。

利物浦主場4球大勝巴塞隆拿，成為另一場歐聯經典。（資料圖片／Getty Images）

近4個球季，當巴塞隆拿躋身淘汰賽階段後，作客賽事大多數未能取勝，連同大敗拜仁一仗，9場不在魯營舉行的賽事，錄得1勝2和6負的劣績；相反主場卻拿下7勝1和的佳績。除了以上兩場外，在2016/17球季16強首回合吞下4隻光蛋不敵巴黎聖日耳門，甚至及後作客被祖雲達斯淨勝3球等。

巴塞隆拿近4季歐聯淘汰賽作客戰績（按圖放大）：

+ 5 + 4 + 3

巴塞2：8慘敗拜仁慕尼黑結束今季：