【英超】高普當選季度最佳領隊　利物浦開操沙拿與「新歡」放閃

利物浦在剛過去的英超球季以壓倒姿態奪得英超冠軍，個人獎項也盡收囊中，先有阿歷山大阿諾特獲封英超季度最佳青年球員，高普也獲選為英超季度最佳領隊。 我們一同回顧高普從2015年10月8日接掌利物浦至今共1772日，期間的豐功偉業。

英超季度最佳領隊獎以曾奪獎11次的曼聯前領隊費格遜命名，高普在捧起這「費格遜獎」後發表感言，指很榮幸獲得這個「由我十分欣賞的人所命名的獎項」，又認為這獎項相當特別：「獎項是由一眾領隊同業票選而產生，別具意義」，他亦答謝教練團、球員、球會職員及球迷，坦言沒有他們就不可能獲獎。

高普首次奪得英超季度最佳領隊。（LMA）

費格遜亦盛讚高普：「你的個性完全改變了整間球會，而且你和你的球隊今季表現相當出色」。

高普由2015年10月8日上任利物浦主帥開始，一步一步將這支當時垂頭喪氣的褪色勁旅重新改造、再登巔峰。從上任至奪得英超最佳領隊的1772日裏，高普做到過什麼？我們一同回顧。

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利物浦展開季前操練 沙拿與新援「放閃」

利物浦經過一個波折重重、但相當成功的球季後，將於8月29日迎來新季首戰的社區盾，與足總盃冠軍阿仙奴爭標。為了備戰，紅軍昨日（15日）已赴奧地利集訓，新簽入的左閘迪施米卡斯（Kostas Tsimikas）亦隨隊。

有趣的是，穆罕默德沙拿在摯友洛夫雲轉會俄超辛尼特後，再度於instagram「放閃」，「新歡」竟然就是迪施米卡斯！沙拿在即時動態中拍下迪施米卡斯的身影，寫道：「洛夫雲，我不再掛念你了！」

沙拿與新歡、和舊愛洛夫雲的反擊：