足球轉會｜英超Big 6獨欠曼聯未出手　蘇斯克查有意斟馬體會中場

英超列強在球季結束後，紛紛在轉會市場增兵，即使曼聯關於轉會的傳聞不絕，但至今仍未有動作。 馬德里體育會早前歐聯8強出局，更面臨主力離隊的危機，根據英國小報《每日星報》透露，曼聯有意在傷口上灑鹽，希望羅致馬體會的中場大將。

曼聯早前與多蒙特的交易觸礁，暫時未能簽入心儀已久的查頓辛祖。當阿仙奴周五（14日）宣布簽入韋利安後，使紅魔鬼成為英超「Big 6」中，唯一一支在轉會市場未有添兵的球隊。

曼聯以外的Big 6球隊今夏收購（按圖放大）：

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英國小報《每日星報》表示曼聯有意從馬德里體育會引入中場大將沙奧尼古斯（Saul Niguez），據報該名西班牙國腳的轉會費達7000萬鎊，紅魔鬼希望開出近15萬鎊周薪，吸引該名西班牙中場來投，有望來季與波基斯費南迪斯及普巴組成中場線。

沙奧尼古斯是馬體會中場必然正選之一，今季於西甲上陣35場。（資料圖片／Getty Images）

沙奧尼古斯是馬體會的必然正選之一，今季在聯賽上陣35場，並貢獻6個入球。該名西班牙中場在歐聯8強正選披甲並踢足全場，《每日星報》表示隨球隊出局，該名25歲的中場考慮個人的將來，馬體會多年仍未能贏得錦標，加上球隊的財政狀況，預計依然與錦標無緣，使他感到心灰意冷。

沙奧尼古斯（跳起者）在早前歐聯8強戰戰足全場。（美聯社）

與曼聯傳緋聞的球員（按圖放大）：

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馬德里體育會被RB萊比錫在歐聯淘汰出局後，已經傳出阿仙奴及車路士有意斟介馬體會的湯馬士柏迪及鋼門奧比歷，如今看來曼聯亦有意加入戰團，為馬體會「拆骨」。

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另外，李斯特城守衛芝維爾（Ben Chilwell）同樣是轉會市場上另一炙手可熱的人物，盛傳車路士有意收購該名英格蘭國腳，英國《鏡報》傳出曼聯希望快刀斬亂麻，開出8000萬鎊的轉會費，早車路士一步引入芝維爾。

英媒指曼聯希望早著先機，從李斯特城買入芝維爾。（資料圖片／Getty Images）

取代查頓辛祖的翼鋒人選：