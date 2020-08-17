【MotoGP】奧地利站恐怖連環意外　羅斯鬼門關前繞了一圈

在奧地利紅牛環上演的MotoGP奧地利站賽事，分別在Moto2及頂級別MotoGP賽事同樣發生恐怖意外，「醫生」羅斯及隊友域奴利斯差點被失控的戰車撞中，險進鬼門關的二人事發後亦猶有餘悸，回看他們戰車上的主觀鏡頭更見意外是如此驚心動魄。

MotoGP奧地利站，周日（16日）在紅牛環賽道（Red Bull Ring）舉行，今季強勢的山葉（Yamaha）竟然沒有車手登上頒獎台，冠軍由早前傳出不與杜卡迪（Ducati）續約的杜維斯奧蘇（Andrea Dovizioso）奪得今季首冠，而鈴木車隊的美亞（Joan Mir）及另一杜卡迪廠隊車手米拿（Jack Miller）則分別奪得亞軍及季軍。

未來成疑的杜維斯奧蘇贏得奧地利站冠軍。（路透社）

戰至第9圈，薩高（Johann Zarco）與摩比迪利（Franco Morbidelli）進入3號彎時，在後方的摩比迪利撞向薩高，二人隨即跌在賽道上，而兩架戰車則在無人控制的情況下，以近200公里的時速飛向4號彎，當時兩名山葉廠隊車手羅斯（Valentino Rossi）及域奴利斯（Maverick Vinales）正在入彎之際，差點被兩架失控的戰車撞中，險象環生。

羅斯幸好避開高速飛向他的戰車。（MotoGP官網圖片）

恐怖意外逐格睇：

兩架電單車的受損嚴重，幸好未有對其他車手引致嚴重的傷害，炒車的薩高立即查看摩比迪利的情況，幸好二人同樣無大礙。賽道工作人員看到嚴重意外發生，隨即高舉雙黃旗，而賽會立即出示紅旗暫停賽事。

MotoGP恐怖意外多角度片段：

MotoGP賽後上載羅斯戰車的主觀鏡頭片段，便得知這個意外沒有釀成任何人受傷是非常幸運，「醫生」正在入4號彎之際，正正在兩架飛過的戰車中間穿過，幸好絲毫無損，絕對是「執返身彩」。經歷如此驚心動魄一刻的羅斯，返回車房亦需時平復心情。不過，當賽事重開後，羅斯已放下這恐怖一刻，並以第5位完成賽事。

羅斯在賽事重開後如常作賽，並以第5位衝線。（路透社）

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羅斯賽後接受訪問時，回想該意外他依然猶有餘悸，沒有造成嚴重受傷是萬幸，「這是一個非常恐怖的意外，當時情況是極度危險，幸好我與域奴利斯亦絲毫無損，著實是十分幸運。這宗意外再度提醒我們，賽車是個高危的意外，我們必須尊重場上的對手。」同樣「死過翻生」的域奴利斯表示，他與羅斯因幸運之神眷顧他們，才可以避過一劫。

域奴利斯自然反應以手嘗試保護頭部。（MotoGP官網圖片）

主觀鏡頭紀錄極驚險一刻：

馬來西亞Moto2車手躲避不及 正面撞向戰車即解體

奧地利站的Moto2賽事中，同樣發生嚴重的意外，早前連續兩站贏得分站冠軍的巴斯迪安連尼（Enea Bastianini），第4個圈出1號彎時失控炒車，該名意大利車手隨即跑向賽道的另一邊，戰車翻側留在賽道上，隨後多架戰車需要即時反應避開，馬來西亞車手沙軒（Hafizh Syahrin）躲避不及，正面撞向翻側的電單車並解體，碎片散落在賽道上，沙軒在賽道上滑行，幸好未被其他車手撞中。

賽會同樣出示紅旗暫停賽事，沙軒及後隨即送往醫療中心治理，在初步檢查後未有發現嚴重的骨折，確實是不幸中的大幸。

Moto2戰車解體意外逐格睇：

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Moto2意外片段：