歐聯｜杜慈拿高士文「師徒」對決　12年前奧格斯堡結緣今各為其主

RB萊比錫與巴黎聖日耳門將在今晚（18日）深夜上演歐聯4強，爭逐首度躋身歐聯決賽，兩軍主帥拿高士文與杜慈原來甚有淵緣。 另外，一旦萊比錫打入歐聯決賽的話，不論勝負亦有獎牌，在離隊前曾經代表球隊出戰的迪姆華拿，能分一杯羹抑或人走茶涼呢？

今季歐聯成為德甲及法甲的對決，不論RB萊比錫或巴黎聖日耳門躋身決賽，亦會刷新球會史上歐聯參賽的最佳戰績。

歐聯最後4強：

兩軍主帥拿高士文（Julian Nagelsmann）與杜慈（Thomas Tuchel）當然希望帶領球隊締造歷史，原來二人的關係不只是對手，更曾經是教練與球員的關係。年僅33歲的拿高士文，球員生涯因膝傷匆匆結束，在他短暫的球員時代中，他曾經效力慕尼黑1860及奧格斯堡。杜慈與拿高士文正好在奧格斯堡相遇，12年前杜慈仍然是球隊助教，拿高士文就是隊中一員。

拿基斯文率萊比錫創兩大「年輕」紀錄 誓闖決賽回敬反對者

拿基斯文成為史上領軍打入歐聯4強最年輕的領隊。（萊比錫Twitter截圖）

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二人因傷患結緣 杜慈是拿高士文「半個恩師」

拿高士文因膝傷長期未能落場，當時杜慈派遣拿高士文任球探，為杜慈準備對手報告，亦令拿高士文對擔任教練產生興趣。該名少帥曾經在訪問中，感謝杜慈的知遇之恩，「當我與奧格斯堡有合約時，我曾經為杜慈工作，他間接開啟我對當教練的興趣，同時為我的執教生涯打好基礎，我至今依然十分感激他給予我機會。」

兩人在執教多蒙特及賀芬咸時，曾經在德甲碰頭。如今12年後再度相遇，二人已是各為其主、分別成為兩支球隊的主帥，杜慈坦言從未想像過與昔日的球員在歐聯4強交手，「難以想像與拿高士文共事已經是12年前，當時球隊人手不足，他亦長期養傷，故此找他幫手，豈料如今他已成為獨當一面的領隊，我從沒想過有朝一日在歐聯4強碰頭。」

PSG傷兵滿營 拿華斯4強戰勢缺陣 RB萊比錫隨時「偷雞」

拿高士文與杜慈當年曾在德甲交手，如今二人執教不同球隊，在歐聯4強再度碰頭。（Twitter截圖）

PSG潛在傷兵名單（按圖放大）：

闖決賽有獎牌落袋 華拿分一杯羹定人走茶涼？

今屆歐聯戰至4強，除了拜仁慕尼黑外，其餘3支球隊未曾贏得歐聯錦標，加上在一場過的賽事，一切皆有可能發生，RB萊比錫或一擊即中，首度躋身淘汰賽便稱霸歐聯。

倘若萊比錫勇奪錦標的話，剛離隊轉投車路士的前鋒迪姆華拿能否取得獎牌呢？華拿在離隊前，8場歐聯披甲並貢獻4個入球及兩個助攻。歐洲足協在條例上只列明，賽會為冠軍及亞軍球隊準備各40面獎牌，並沒有任何標準，換言之留待球會作最後決定，華拿能否取得獎牌則交由萊比錫方面私下處理。