【歐聯】曼城驚嚇出局　《BBC》球迷評分一男子比艾達臣更差

曼城周日(16日)歐聯8強鬥里昂,領隊哥迪奧拿排出怪陣,一班「藍月亮」球員無所適從,表現大走樣,最終釀成1:3的爆冷賽果,哥帥2016年上任後連續3季8強止步。 《BBC》賽後讓球迷評分,今場都有甩漏的史達寧及艾達臣都並非最低分。

哥迪奧拿今戰變陣,基爾獲加及簡斯路出任翼衛,費蘭甸奴與拿樸迪、艾利加西亞組成3中堅,根度簡及洛迪卡斯簡迪出任防中,但此陣式令中場欠缺創造力,鋪橋搭路的重擔住全都落在奇雲迪布尼身上。加比爾捷西斯及史達寧合力攻堅,但多數時間更似是捷西斯打單箭頭,史達寧在邊路尋找機會。

迪布尼一人中場獨掌難鳴。(Getty Images)

曼城今戰陣式及正選陣容。(網上圖片)

陣式與踢法不協調 自己凍結自己

由於迪布尼在中場欠缺支援要以一敵眾,再加上這陣式亦強調兩翼衛助攻,曼城今戰差不多完全放棄中路突破,要依賴落到在左路搵食的史達寧,而這名英格蘭國腳多次沉低傳中無果,里昂球員亦看穿其意圖,只要他在左路控球,都會逼他走回頭路,更多次奪去其腳下球。

進攻單調,簡斯路又讓史達寧在左路自己搵食,疊瓦不多,3-4-1-2出動兩個翼衛的意圖變得曖昧,陣式安排及踢法不協調,表現如一潭死水,但哥帥堅持這古怪的3-4-1-2陣法尋找入球。雖然成功追和,但終仍以1:3輸波出局。

史達寧錯失追和的黃金機會。(Getty Images)

防守方面,雖然曼城利用兩閘增加前場人數,希望以中前場Overload的方式壓制里昂,但反而令防線壓力急升,兩閘疲於奔命,對手反擊時只得靠三中堅,但3人除了艾利加西亞外,完全跟不上對手的速度,里昂可以直線劏穿整條防線,開紀錄一球、再領先一球都證明此陣「唔Work」。

曼城出局輸哥迪奧拿一個人,球員都是犧牲品。(Getty Images)

曼城出局,完全是輸哥迪奧拿「Shot himself in the foot」,上半場到中段已可見陣容有問題,在可以換5人的情況下,卻不在半場作出改變,換入馬列斯但踢法不變,大局已定才換入大衛施華,卻將年青力壯的科頓及入楔型翼鋒貝拿度施華埋藏在後備席上。

里昂前場速度構成嚴重威脅,多次反擊都成功突破曼城防線。(Getty Images)

英國球迷見到「藍月亮」表現都不太滿意,於《BBC》的球員評分「民調」毫不留情地給曼城球員低分。

基爾獲加及簡斯路踢翼衛,但卻沒有太多發揮機會,全場只是疲於奔命地上上落落,陣式和踢法的不協調反而凍結了兩名後衛。(Getty Images)

史達寧「世紀飛機」罪不至死?

迪布尼今戰獨力支撐大局及攻入追平一球獲最高分,雖然史達寧一腳小禁區「飛機」,錯失再度追和的黃金良機,但球迷認為他今戰跑足全場,而且多次製造機會並有一次助攻,故評分不算太低。

艾達臣甩手導致球隊落後到1:3,一眾球迷只給他3.65分,但今場出任中堅的費蘭甸奴表現乏善可陳,最後得3.58分成為最低分球員。

《BBC》球迷評分(只列曼城、*為後備上陣):