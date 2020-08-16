【歐聯】曼城驚嚇出局　《BBC》球迷評分一男子比艾達臣更差

曼城周日（16日）歐聯8強鬥里昂，領隊哥迪奧拿排出怪陣，一班「藍月亮」球員無所適從，表現大走樣，最終釀成1：3的爆冷賽果，哥帥2016年上任後連續3季8強止步。 《BBC》賽後讓球迷評分，今場都有甩漏的史達寧及艾達臣都並非最低分。

哥迪奧拿今戰變陣，基爾獲加及簡斯路出任翼衛，費蘭甸奴與拿樸迪、艾利加西亞組成3中堅，根度簡及洛迪卡斯簡迪出任防中，但此陣式令中場欠缺創造力，鋪橋搭路的重擔住全都落在奇雲迪布尼身上。加比爾捷西斯及史達寧合力攻堅，但多數時間更似是捷西斯打單箭頭，史達寧在邊路尋找機會。

迪布尼一人中場獨掌難鳴。（Getty Images）

曼城今戰陣式及正選陣容。（網上圖片）

陣式與踢法不協調 自己凍結自己

由於迪布尼在中場欠缺支援要以一敵眾，再加上這陣式亦強調兩翼衛助攻，曼城今戰差不多完全放棄中路突破，要依賴落到在左路搵食的史達寧，而這名英格蘭國腳多次沉低傳中無果，里昂球員亦看穿其意圖，只要他在左路控球，都會逼他走回頭路，更多次奪去其腳下球。

進攻單調，簡斯路又讓史達寧在左路自己搵食，疊瓦不多，3-4-1-2出動兩個翼衛的意圖變得曖昧，陣式安排及踢法不協調，表現如一潭死水，但哥帥堅持這古怪的3-4-1-2陣法尋找入球。雖然成功追和，但終仍以1：3輸波出局。

史達寧錯失追和的黃金機會。（Getty Images）

防守方面，雖然曼城利用兩閘增加前場人數，希望以中前場Overload的方式壓制里昂，但反而令防線壓力急升，兩閘疲於奔命，對手反擊時只得靠三中堅，但3人除了艾利加西亞外，完全跟不上對手的速度，里昂可以直線劏穿整條防線，開紀錄一球、再領先一球都證明此陣「唔Work」。

曼城出局輸哥迪奧拿一個人，球員都是犧牲品。（Getty Images）

曼城出局，完全是輸哥迪奧拿「Shot himself in the foot」，上半場到中段已可見陣容有問題，在可以換5人的情況下，卻不在半場作出改變，換入馬列斯但踢法不變，大局已定才換入大衛施華，卻將年青力壯的科頓及入楔型翼鋒貝拿度施華埋藏在後備席上。

里昂前場速度構成嚴重威脅，多次反擊都成功突破曼城防線。（Getty Images）

英國球迷見到「藍月亮」表現都不太滿意，於《BBC》的球員評分「民調」毫不留情地給曼城球員低分。

基爾獲加及簡斯路踢翼衛，但卻沒有太多發揮機會，全場只是疲於奔命地上上落落，陣式和踢法的不協調反而凍結了兩名後衛。（Getty Images）

史達寧「世紀飛機」罪不至死？

迪布尼今戰獨力支撐大局及攻入追平一球獲最高分，雖然史達寧一腳小禁區「飛機」，錯失再度追和的黃金良機，但球迷認為他今戰跑足全場，而且多次製造機會並有一次助攻，故評分不算太低。

艾達臣甩手導致球隊落後到1：3，一眾球迷只給他3.65分，但今場出任中堅的費蘭甸奴表現乏善可陳，最後得3.58分成為最低分球員。

《BBC》球迷評分（只列曼城、*為後備上陣）：