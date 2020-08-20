【歐聯】艾方素戴維斯勢成加拿大之光　上仗遭偶像美斯請食檸檬

拜仁慕尼黑左閘艾方素戴維斯對巴塞隆拿一仗一戰成名，隨球隊在4強擊敗里昂後，戴維斯將成為首名加拿大球員在歐聯決賽舞台上亮相。 該名年僅19歲的小將賽後接受訪問時表示，上仗完場後希望跟偶像美斯交換球衣，可惜未能如願以償。

歐聯8強，艾方素戴維斯（Alphonso Davies）面對巴塞隆拿後防線予取予攜，大勝8：2的其中一球，他在左路獨力扭過3名巴塞球員，更令施美度尷尬倒地，再助攻予甘美治建功，表現令人嘆為觀止。

外界盛讚此子的突破能力，轉任足球評述的曼聯名宿里奧費迪南指戴維斯是「目前全球最後出擊閘衛」，更笑稱，「如果我是施美度的話，會暫時避免上Instagram」，同為左閘的利物浦「行家」羅拔臣亦轉載他的短片讚好。

艾方素戴維斯玩轉巴塞防線 生於難民營輾轉走上成名路

艾方素戴維斯玩轉巴塞防線逐格睇（按圖放大）：

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戴維斯在4強同樣正選上陣並踢足全場，雖然未如上仗般交出驚世駭俗的表現，但拜仁仍然順利擊敗里昂晉身決賽。一旦戴維斯在決賽如常上陣，有望成為首名加拿大球員在歐聯決賽的舞台中登場。

該名19歲的加拿大小將有望在周日（23日）深夜上演的歐聯決賽締造歷史，戴維斯坦言是夢想成真，「有機會參與歐聯，並一路過關斬將殺入決賽，這是很多球員的願望，對我而言是夢想成真。巴黎聖日耳門是一支實力強橫的球隊，所以需要盡早備戰，我十分期待與他們交手。」

拜仁慕尼黑3球挫里昂闖決賽 周日深夜與PSG爭標

艾方素戴維斯在4強同樣戰畢全場，有望成為首名加拿大球員於歐聯決賽登場。（Getty Images）

拜仁慕尼黑今季歐聯晉級之路（按圖放大）：

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偶像美斯拒絕交換球衣

在歐聯賽事中亮相，實現不少戴維斯的願望，該名加拿大小將上仗與偶像美斯交手，二人在攻守上多次交鋒。

戴維斯被問及上仗完場後有否與美斯交換球衣，畢竟美斯剛才吞下一場慘敗，戴維斯初生之犢不畏虎，希望完成作為球迷的小小願望，照樣大膽發問，「我嘗試問了美斯，但當時他不太高興，所以未能成功，希望下次再有機會與他交手。」

戴維斯上仗與偶像美斯同場交手。（資料圖片／Getty Images）

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