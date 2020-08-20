【足球轉會】加里夫巴利坐多過踢　或重返成名地與摩連奴聯手

加里夫巴利季尾化身「星級閒人」，皇家馬德里主帥施丹簡單以「佢唔想踢」解釋該名威爾斯球星為何歐聯16強不在大軍名單。 巴利離隊傳聞不絕於耳，據西班牙傳媒透露，如今巴利只得兩個選項：留隊或重返成名地熱刺。一旦他決定回歸英超，便有望與「長期追求者」摩連奴合作。

皇馬球星加里夫巴利（Gareth Bale）在復賽後「坐多過踢」，即使皇馬在歐聯16強落後一球下，該名威爾斯球星在無病無痛下同樣未有隨隊赴英格蘭，留在西班牙打高爾夫球，皇馬主帥施丹輕描淡寫地指巴利「唔想踢」解釋，二人的關係不言而喻。

巴利在季尾化身「星級閒人」，成為後備席常客外，更多次被拍到在看台上自娛，甚至扮睡覺，在球隊奪得聯賽冠軍慶祝時亦不見特別投入。正以為巴利離隊在即，他的經理人明確表明巴利將繼續留在皇馬履行餘下兩年合約。

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加里夫巴利在西甲重開後，已成為皇馬後備席的常客。（資料圖片／Getty Images）

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+ 6 + 5 + 4

加里夫巴利一度十分接近加盟中超的江蘇蘇寧，可惜交易到埋門一腳未能成事，巴利只好「滯留」在皇馬。最新消息指，巴利再度有望離開班拿貝，西班牙傳媒《El Espanol》透露巴利的命運在自己手中，他可以選擇留在皇馬或重返成名地熱刺，與傾慕他已久的摩連奴合作。

當摩連奴接掌熱刺時，早已清楚球會用在買人的資金不多，所以他曾表明以精明的收購為主，一旦摩帥再度追逐巴利，人棄我取大大增加成事的可能性。摩連奴早年擔任曼聯領隊時，在2017年曾經嘗試羅致巴利，可惜未能成事，豈料3年後機會再現，今次摩帥或有望將巴利「追到手」。

摩連奴心儀巴利已久，如今有望在熱刺聯手。（資料圖片／Getty Images）

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不過，巴利的薪酬問題或成這宗交易的最大阻力，事關巴利周薪保守估計最少35萬英鎊，比熱刺當家球星哈利卡尼的20萬英鎊高出75%，未知熱刺方面是否願意支付其高昂薪金。

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熱刺在2007年夏天從修咸頓羅致加里夫巴利，協助球隊4季徘徊在第4位及第5位之間，巴利在熱刺的最後一個球季，在聯賽攻入21球。巴利的表現逐漸受到歐洲豪門的注視，皇馬在2013年夏天以當時破紀錄的8530萬英鎊轉會費引入。

加里夫巴利曾經在熱刺效力6個球季。（資料圖片／Getty Images）

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