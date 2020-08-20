歐聯│古天奴一人夠買拜仁正選11人　不需一億歐元連炒英西法3軍

拜仁慕尼黑歐聯4強炒里昂3：0，繼2013年後再闖歐聯決賽。這支德甲雄師因盡收德甲兵器讓非拜仁球迷討厭，但不得不提他們近年轉會上十分精明，連炒巴塞隆拿、里昂的正選11人轉會費合共不需1億歐元，2018年以天價轉隊的古天奴就足以「買起」這個陣容。

拜仁在歐聯復賽後，16強次回合先贏車路士4：1，8強以8：2血洗巴塞隆拿，4強3球淨勝里昂，自2013年後再次殺入決賽，將會與法甲雄師巴黎聖日耳門（PSG）爭盃，力爭再嘗歐洲登頂的滋味。

拜仁大勝里昂入決賽，但可見後防非牢不可破。（Getty Images）

這3戰的正選陣容都一樣，紐亞把關，謝路美保定及阿拉巴扼守中路，甘美治及加拿大「妖人」艾方素戴維斯於兩閘出擊，堤亞高艾簡達拿及哥列斯卡於中場鋪橋搭路，基拿比及比列錫兩邊入楔，利雲度夫斯基單箭頭攻堅，湯馬士梅拿退後半格入楔尋找機會或作致命二傳。

拜仁連炒車路士、巴塞、里昂正選11人（資料來源：transfermarkt）：

+ 7 + 6 + 5

這個陣容雖然星光熠熠，但拜仁只花了9965萬歐元得到這11人。拜仁此陣容最昂貴的正是門神紐亞，這名德國鋼門2011年由史浩克04加盟，轉會費達3000萬歐元，若今時今日收購這類世界級門將，恐怕至少要7000萬歐元以上。

拜仁血洗巴塞霸氣盡現，更讓巴塞一眾天價球員變得暗淡無光。（Getty Images）

全能守將阿拉巴僅花15萬歐元

拜仁在轉會市場上從不動用天價買人，反而更會選擇耐心等待心儀球員滿約，免費轉投這支巴伐利亞大軍。利雲度夫斯基及哥列斯卡都是例子。再加上湯馬士梅拿由青訓出身，故拜仁陣容雖全是球星，但花費其實不多。

這個一億以下歐聯陣容，球探亦功不可沒。如可司職後場多個位置的阿拉巴，拜仁2008年從奧地維也納收購他時，只用了15萬歐元。

紐亞妁3000萬歐元加盟拜仁，已是拜仁入決賽正選陣容中最貴球員。（Getty Images）

歐洲列強近年都大灑金錢去組建豪華陣容，不少球星轉會費都要過億歐元，如PSG在2017年從巴塞隆拿收購尼馬，就動用了2.22億歐元，巴塞隆拿2018年從利物浦羅致古天奴，亦花費1.45億歐元。

單是古天奴一人的價錢，已可得到拜仁正選11人有找，但這名巴西球員在巴塞表現不似預期，借到拜仁亦不算突出，8強炒巴塞後備上陣攻入兩球算是吐了一口烏氣。

PSG簽尼馬的交易震驚球壇，他仍是唯一一位轉會費超過2億歐元的球員。（Getty Images）

自卡塔爾財團入主後，PSG作出17筆超過3000萬歐元的收購：

+ 13 + 12 + 11

拜仁決賽大戰豪花12億歐元組軍的PSG，兩隊擅攻相信會是場精彩大戰。兩強硬撼，拜仁進攻組織能力比PSG強，但PSG前線有麥巴比、尼馬及迪馬利亞，個人實力實令拜仁後防頭痛。

再者，拜仁對里昂一戰可見德國班霸防守並非牢不可破，但浪接浪的進攻可令對手喘不過氣，隱藏防線問題。

究竟今屆歐聯鹿死誰手，會不會再有瘋狂大炒的意外賽果，要等到比賽展開才有答案。