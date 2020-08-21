【英超】利物浦集訓回國後獲豁免隔離　紅軍球迷有望亮相冠軍牆

正在奧地利備戰新球季的利物浦，早前曾傳出有職球員患上新冠肺炎，但紅軍方面未有回應。英國政府早前收緊對奧地利的入境條例，幸好獲得政府豁免兩星期的隔離令，下周六如常與阿仙奴爭奪社區盾。 另外，利物浦球迷只需要45英鎊，便可以成為晏菲路球場外的冠軍牆（The Champions Wall）的一部分。

正在奧地利市鎮Saalfelden集訓的利物浦，早前曾經傳出一名紅軍職球員當地確診染疫，而利物浦方面未有回應事件，而球隊則繼續專注備戰球季。利物浦周日（23日）與史特加及下周二（25日）與薩爾斯堡的友誼賽如常進行，紅軍在下周六（29日）將與阿仙奴爭奪社區盾。

利物浦首5輪賽程：

英國政府早前收緊入境限制，由奧地利返英的人士需要接受14日的隔離，依然在奧地利的利物浦大軍，理論上因為隔離令而未能出戰社區盾。根據英國《天空體育》透露，利物浦向英格蘭足總申請豁免隔離令，英國政府方面允許紅軍不用接受隔離。

傳利物浦奧利地集訓一人確診 會方三緘其口堅持備戰

利物浦於奧地利為新球季備戰。（instagram @liverpoolfc）

+ 6 + 5 + 4

利物浦上季首奪英超錦標，史上第19次稱霸英格蘭頂級聯賽，利物浦球迷們可以成為愛隊歷史的一部分，紅軍邀請球迷與球隊一同組成晏菲路球場外的冠軍牆，只需要上載一張相片及45英鎊，便可出現在冠軍牆上。

球迷只需簡單的3個步驟，先上載一張自己的相片，經過特別軟件處理後便可成為壁畫的一分子，球迷們若擔心甚少機會赴晏菲路看到自己的相片，可以揀選特製的相框，將冠軍牆與球迷的合照拼上，同時可以放在家中留念，價錢由25至100英鎊不等，最後只需要按下結帳便完成。

利物浦首奪英超錦標，如今球迷們可以成為冠軍牆的一部分。（資料圖片／Getty Images）

3個簡單步驟，利迷就可組成冠軍牆（按圖放大）：