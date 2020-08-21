【歐聯歐霸】曼聯舊將閃耀歐洲賽　前英超兵各為其主爭標

歐霸及歐聯戰至決賽階段，今年兩項歐洲賽未見英超球隊身影，曼聯在歐霸殺入4強已是戰績最好的英超球隊。 雖然英超球隊無緣角逐錦標，但不少英超舊將依然有望高舉獎盃，當中包括5名曼聯舊將。

去季的歐洲賽，稱得上是英超球隊的天下，歐聯及歐霸決賽同樣上演英超球隊內訌，強勢捧走兩項錦標。相隔一年後，英超隊伍未能保持這優勢，僅得曼聯躋身歐霸最後4強，曼城在歐聯8強止步。

在今年兩項歐洲賽決賽中，亦能看見不少曾戰英超的球員身影，而曼聯正正是「大股東」，合共5名舊將仍然有望捧盃。

曼聯早前歐霸4強不敵西維爾出局。（資料圖片／Getty Images）

曼聯在歐霸4強不敵西維爾，未能殺入決賽，3名轉投國際米蘭的前紅魔球員無緣在決賽倒戈。盧卡古在國米「翻生」，如今在各大賽事已攻入33球，有望打破「大哨」朗拿度當年的紀錄；在曼聯表現一般的山齊士，當意甲重開後脫胎換骨，最終被國米買斷，可惜「山神」早前拉傷，未知能否在決賽中披甲。

現年35歲的楊格，轉投國米後擔任翼衛，主帥干地十分信任這名英格蘭老將，楊格在歐霸近3仗同樣正選披甲。

3名曼聯舊將有望在今晚的歐霸決賽中亮相。（Getty Images）

+ 2

首度打入歐聯決賽的巴黎聖日耳門，陣中同樣有兩名前紅魔球員，僅效力曼聯一季的迪馬利亞，在4強戰交出兩個助攻及一個入球，帶領PSG3球擊敗RB萊比錫，該名阿根廷中場亦當選該仗最佳球員。

去年夏天以自由身加盟PSG的靴里拉，該名西班牙中場飽受傷患困擾，幸好趕及在歐聯賽場出戰，近兩仗皆正選上陣，自2016/17球季為曼聯贏得歐霸盃後，如今有望再度力爭歐洲賽錦標。

靴里拉與迪馬利亞如今在巴黎聖日耳門再度聯袂。（資料圖片／Getty Images）

除了曼聯5舊將外，拜仁慕尼黑上仗個人梅開二度的基拿比﹑頂替拿華斯把守最後一關的沙治奧列高及8強交出一傳一射的祖普莫亭同樣曾經征戰英超。

出戰歐聯或歐霸決賽的前英超兵（按圖放大）：