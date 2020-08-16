F1西班牙站│咸美頓輕鬆奪第88次分站冠軍　韋斯達賓怒罵紅牛人員

F1西班牙站周日（16日）舉行正賽，平治車手咸美頓未受高溫影響，輕鬆奪得生涯第88次分站冠軍，韋斯達賓為紅牛追回亞軍，比賽中更狠批車隊工程師

保達斯起步不順，一起步就被其他車手「任過唔嬲」，出第2個彎時已跌落第5，幸第7圈就已追到第3。排頭位出發的咸美頓起步完全沒有問題，但因氣空接近30度，咸美頓早在比賽初段就保留輪胎，但其後開始提升速度，很快就拉開跟韋斯達賓的距離。

保達斯起步不順，入第一個彎時被重重圍困。（路透社）

韋斯達賓因輪胎問題，決定放棄一停戰術，於22圈入Pit換上黃胎追趕。平治第24圈進行Double pit stop，但維修員上咸美頓左後胎時慢了，令到保達斯亦受牽連，芬蘭車手出維修站時又在韋斯達賓後面。

韋斯達賓比賽中怒插工程師。（路透社）

韋斯達賓憤怒：專注好自己比賽先好嗎？

當兩台平治重回比賽後，紅牛的工程師跟韋斯達賓表示會不時報告咸美頓及保達斯的狀況，想不到韋斯達賓以一句「不如我們先專注自己的比賽吧」回應。

這名荷蘭車手表示應該做好自己的本份，再決定是跟咸美頓，還是保達斯鬥車，軟胎都已經追不上前面的「Silver Arrow」時，又憑什麼去胡思亂想。工程師只好回應一句：「那你專注比賽吧。」

佩雷斯復出雖被罰時間，但仍得到第5位。（路透社）

法拉利的「希望之星」陸克萊，換黃胎出來之後跟麥拿侖的洛里斯激鬥一輪後，第38圈過最後一個組合彎時打滑，雖然可以繼續比賽，但已跌到第尾，同一圈回維修站久久未能出發，最後上岸收場。

值得一提的是，愛快的拉高倫於第38圈打破F1車手的駕駛距離紀錄，「冰人」征戰多年已在F1比賽走了83846公里，可圍繞地球兩圈有多。

咸美頓贏得輕鬆，第4位及以下車手都慢了一圈。（路透社）

西班牙站最終前十成績：

+ 6 + 5 + 4

雖然天氣報告曾指會落雨，但最後那場眾人都在等的雨沒有到來，咸美頓輕鬆回到終點，奪得冠軍，第4位起的佩雷斯以下都慢一圈，可見咸美頓今站的強勢。

韋斯達賓最後得到亞軍，保達斯未能追上，但造出最快圈速，得到季軍並額外多得一分。

F1未來6站賽程（按圖放大）：