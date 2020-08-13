【F1】佩雷斯新一輪測試呈陰性　Racing Point宣布西班牙站復出

F1墨西哥車手佩雷斯（Sergio Perez）上月底英國站前確診新冠肺炎，缺席兩站之後在新一輪測試呈陰性，獲得國際汽車聯會（FIA）批准出場，其效力車隊Racing Point隨即宣布他將於本周上演的西班牙站復出。

佩雷斯7月30日因為測試未有結果，隨即再接受檢查並自我隔離，第二次測試呈陽性，只能退出英國站比賽。

上周有傳他有機會復出鬥於英國銀石舉行的70周年大獎賽，但因測試再呈陽性作罷，Racing Point兩場賽事皆由德國車手侯根保（Nico Hulkenberg）代替。

Racing Point宣布佩雷斯於西班牙站復出。（網上圖片）

70周年大獎賽前十成績：

+ 6 + 5 + 4

Racing Point於聲明中透露，佩雷斯與其他車隊成員一樣，接受過賽前檢查之後就出發前往巴塞隆拿，當地時間周四（13日）早上得知結果，其鼻咽拭子核酸測試結果呈陰性，並得到了FIA的批准重返賽車場，Racing Point亦宣布他會出戰西班牙站賽事。

佩雷斯在英國站前夕確診新冠肺炎。（Getty Images）

侯根保會以後備車手身分續留Racing Point。（Getty Images）

今年30歲的佩雷斯日前接受F1官網訪問時，表示自己症狀不嚴重，可以如常健身，確保可以即時復出，又說：「養病期間幸好有平板電腦，日子才沒有那麼苦悶。」

在70周年大獎賽得第7的侯根保，現時會以後備車手身分留在Racing Point，隨時候命。

F1未來7站賽程（按圖放大）：