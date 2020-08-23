【轉會】巴塞新帥清洗名單　史上第三射手劫數難逃　中場成重災區

巴塞隆拿在歐聯8強以2：8大敗予拜仁慕尼黑出局，如此恥辱，碧基賽後放下一句：「若要換血，我會第一個離開」。 不久之後，朗奴高文走馬上任成為巴塞新帥，在這位荷蘭籍主帥眼中，到底誰要留、誰要走？

西班牙《馬卡報》、《阿斯報》均報道，朗奴高文上任後勢必大換血，而「高文名單」的頭號清洗目標，不是碧基，而是近日盛傳會遭放售的蘇亞雷斯。

蘇亞雷斯效力巴塞隆拿6年以來，攻入194球，成為球會史上第三席射手，但現年33歲的他已被視為頭號放售對象，除了他曾效力的荷甲勁旅阿積士樂意迎接此子「回家」，據報美職聯亦有球會對他有意。

西媒盛傳朗奴高文欲清洗的球員：

+ 2

蘇亞雷斯引皇馬作例 反擊外界批評

不過蘇亞雷斯本人則不太樂意離開，他堅持自己在巴塞踢得開心，願意留隊，甚至明言「做後備也沒所謂」，更以皇馬為例反擊外界批評：「球會內沒人跟我說過想我走，我希望球會好，也想留下來……事實上，皇家馬德里上季在歐聯被阿積士淘汰後，很多人都說卻奧斯的生涯已完，莫迪歷也應退休，還說沙治奧拉莫斯是個災難，忽然間，所有球員都變得毫無價值」。

但對過去幾季花費大筆轉會費的巴塞而言，在現今財政環境下，比起蘇亞雷斯本人，他們更需要用他換取轉會費。

蘇亞雷斯太太Sofia的父母居於巴塞隆拿，當初亦成為吸引蘇亞雷斯加盟巴塞的要素。（instagram/luissuarez9）

中場線勢遭血洗 後防兩將或逃過一劫

另一頭號清洗目標，則是中場拿傑迪錫。據指西維爾希望羅致此子，拿傑迪錫本人也不抗拒回歸取得歐聯資格的西維爾；33歲的維達爾同樣有可能遭清洗，成為收購國際米蘭前鋒拿達路馬天尼斯的籌碼之一。

朗奴高文入主後，亦勢以「同鄉」法蘭基迪莊為球隊重心，意味作為巴塞隆拿多年核心的布斯基斯地位或不保，但是否要賣走他仍充滿爭議，最令巴塞關心的，或是布斯基斯與碧基同屬隊內資歷最老、薪金最高的球員之一，若他離隊勢必能減輕財務壓力。《馬卡報》指，若有球會求購碧基或佐迪艾巴，巴塞亦會考慮，但畢竟碧基仍是隊中表現較佳的中堅、佐迪艾巴上季才續約到2024年，這兩人並非主要清洗目標。