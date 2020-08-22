【足球轉會】車路士簽巴塞18歲中堅　英媒指芝維爾勢成今夏第三簽

車路士在轉會市場繼續有動作，繼早前收購迪姆華拿後，自由身簽入前巴塞隆拿青訓產品﹑年僅18歲的中堅邁安巴（Xavier Mbuyamba），此子被譽為「雲迪積克2.0」。 另外，英國傳媒稱車路士即將與李斯特城達成協議，有望成為今夏另一名加盟車路士的球員。

車路士今夏在轉會市場相當活躍，至今已簽入薛耶治及迪姆華拿，利華古遜新星夏維斯（Kai Havertz）盛傳同樣進行中。除了一隊球員外，「藍戰士」日前簽入自由身的前巴塞隆拿青訓產品，被譽為「新雲迪積克」的年青中堅邁安巴。

邁安巴以自由身加盟車路士。（邁安巴Instagram截圖）

車路士首5輪賽程：

年僅18歲的邁安巴身高達195厘米，加上同樣來自荷蘭，因此被外界稱為「新雲迪積克」。邁安巴僅16歲時為母會馬斯特里赫特（MVV Maastricht）在荷乙上陣，引起巴塞青年軍總監古華特的注意，邀請他到拉瑪西亞學院（La Masia）試腳，並在去年夏天正式加盟巴塞青年軍。

邁安巴在過去一年苦無機會，他希望被外借至其他機會汲取一隊的經驗，惜巴塞持不同意見，最終雙方決定解約，結果邁安巴以自由身加入車路士的青年軍。此子在個人Instagram上透露自己的轉會消息，並稱十分期待為車路士效力。

年僅18歲的邁安巴來自荷蘭，身形與雲迪積克相若，所以被稱為「新雲迪積克」。（邁安巴Instagram截圖）

芝維爾與車路士好事近 盛傳周薪高達15萬鎊

除了夏維斯外，車路士一直盛傳有意羅致李斯特城左閘芝維爾（Ben Chilwell），李城希望從這宗交易獲取8000萬鎊，一度傳出因為李城的叫價過高，「車仔」有意打退堂鼓收購其他球員。

包括《BBC》及《天空體育》在內的英國傳媒，紛紛表示車路士相當接近簽入芝維爾，有望成為今夏第3簽，預料下周完成交易，並指根據去年的馬古尼的往績，李城當然希望賺取一筆可觀的轉會費。英國《每日快報》透露車路士與李斯特城達成協議，芝維爾的轉會費為5000萬鎊，並將開出一紙5年高達15萬鎊周薪的合約。

英媒紛紛透露車路士即將簽入芝維爾，交易將於下周完成。（資料圖片／Getty Images）

【車路士盛傳今夏收購球員】

+ 5 + 4 + 3

【今夏已落實轉會】