【英超】利物浦熱身賽大勝高普激讚　米拿爆粗與新援合演小劇場

連日在奧地利集訓的利物浦未受陣中有職球員確診新冠肺炎影響，今晨（23日）與史特加合演季前首場熱身賽，即以3：0大勝。 比賽的亮點，卻落在占士米拿與首次為紅軍上陣的新援迪施米卡斯身上。

利物浦準備新季英超衛冕之途，首場熱身賽對手是德甲的史特加，滂沱大雨下，紅軍上半場強陣出擊，除兩位小將尼高威廉斯及居迪斯鍾斯正選外，沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴、雲迪積克等同樣悉數正選，上半場憑法明奴及拿比基達入球輕鬆領先。

換邊後，紅軍領隊高普調入大批副選，包括南野拓實、哈維艾利洛、布維斯達等，不足兩周前由奧林比亞高斯轉投紅軍的迪施米卡斯亦獲派上陣，布維斯達再入一球，助利物浦以3：0大勝。

羅拔圖法明奴在熱身賽中交出一入球一助攻，延續上季好狀態。（Liverpool FC Facebook）

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高普對於利物浦的表現大感滿意，尤其大讚一眾副選，除了居迪斯鍾斯及哈維艾利諾兩位明日之星，亦點名稱讚南野拓實狀態不俗。談及首次以利物浦球員身份作賽的迪施米卡斯，高普則道：「很好、很好，他速度不俗、也有自信，這從他的賽後訪問可以聽得出來，而且他是個好球員，也表現得很好！他的下個挑戰，就是要熟習我們的防守及各種體系，這需要時間」。

球迷賽後的話題也圍繞迪施米卡斯，但焦點卻不在他的表現之上。

迪施米卡斯（左）首度穿上利物浦球衣作賽。（Liverpoolfc.com）

占士米拿爆粗「歡迎」新援 賽後搞笑出PO

熱身賽進行至54分鐘，占士米拿在左路近邊線短傳予迪施米卡斯後，即時走位向前，並喊其名字Kostas示意傳球，希望迪施米卡斯與他來一記「One Two」配合，然而初來埗到的希臘小伙子未有會意，選擇將球回傳給南野拓實，占士米拿不禁大叫：「Fxxking Hell！」惹得旁述也大笑。

當然，米拿其時只是對迪施米卡斯未有留意自己走位感無奈，並非有意責難對方，一向搞笑的米拿賽後亦在instagram幽默地「出Post」：「今天場地又濕又滑……還親切地歡迎迪施米卡斯加盟，卻斷正了」，另外他亦特地到迪施米卡斯instagram留言，道：「老友，做得好！」再配上「爆粗」和嘴巴拉上拉鏈的表情符號，迪施米卡斯亦回應米拿：「謝謝，大佬！」

利物浦周二將與應屆歐聯4強之一的RB萊比錫合演熱身賽，準備周末對阿仙奴的社區盾。

占士米拿與迪施米卡斯賽後溫情交流、及迪施米卡斯的生活照：