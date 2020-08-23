【歐聯決賽】利雲度夫斯基的「最後10%」　一場決賽定奪一生名譽

近年英超與西甲被視為世界水平最高的足球聯賽，德甲、意甲和法甲總被看低一線。羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）無疑是德甲、甚至當今世界最全面的前鋒，多年來已用各種數據證明過，無奈德甲關注度、認受性俱不高。 如果大勝車路士和8：2血洗巴塞隆拿，也不足以令拜仁慕尼黑和利雲度夫斯基獲得認可，他們最需要的就是一座歐聯冠軍。

「Yes!」

歐聯4強8：2痛宰巴塞隆拿後，利雲度夫斯基跪在草地上，輕輕握拳、低聲歡呼。即使在比賽上半場領先4：1之時，已心知今次終於能打入決賽，完場一刻，他仍難掩內心激動。

拜仁慕尼黑在4強淘汰巴塞隆拿，利雲度夫斯基交出1入球1助攻。（Getty Images）

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無他，歐洲聯賽冠軍盃這個夢想，利雲度夫斯基在登陸德甲10年後仍未觸得到。2013年，仍穿着多蒙特球衣的他早已嬴過德甲冠軍，銳意挑戰的是更高級別的歐聯，當屆4強對皇家馬德里，他獨力攻入4球，成為歐聯史上首位在準決賽階段單場攻入4球的球員，「蜜蜂兵團」趾高氣揚地進入決賽，卻敗於天敵一般的拜仁慕尼黑腳下。2014年，他轉投拜仁慕尼黑，除了更好待遇，也是為了成為歐洲霸主。

轉眼6年過去，每季在德甲都順利壓過舊東家，聯賽冠軍早已變得索然無味。無論他入幾多球、幾多次施展上乘的把握力和射術、還有在太太Anna精心調教下鍛煉而成的絕佳身型，他一天無法奪得歐聯冠軍，即使再贏10次德甲冠軍，他都無法成為公認的世界最佳。

利雲度夫斯基2013年在歐聯4強獨力攻入4球淘汰皇家馬德里，也成就了德甲盛世的「全德甲」歐聯決賽。（Getty Images）

2012/13球季，多蒙特打入歐聯決賽卻敗在宿敵拜仁慕尼黑腳下，利雲度夫斯基（右）難掩心碎。（Getty Images）

利雲度夫斯基獲太太安娜嚴格訓練和控制飲食，擁有絕佳的身型、對抗性及速度，即使到了32歲，仍在最頂峰：

+ 6 + 5 + 4

國際賽注定難獲榮譽 全心追逐歐洲冠軍

利雲度夫斯基遙望決賽對手麥巴比，大概會輕嘆——儘管麥巴比也是為了歐聯、為了證明所效力的聯賽水平而戰，但這比他年輕10載的小伙子早已贏得世界盃、躍身世界最佳之列，這是波蘭出生的利雲度夫斯基一輩子只敢夢、不敢想的榮譽。

他需要一座大耳盃，對32歲的他來說，今次可能是最後機會。「我覺得自己已做到了90%，我想將自己的極限推得更遠……」餘下的10%，大概就是這座歐聯冠軍。

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麥巴比較利雲度夫斯基年輕10年，卻早有世界盃榮譽在手。（Getty Images）

年過30狀態仍暴升 今季數據驚人

事實上，即使已屆32歲，利雲度夫斯基在剛過去的球季表現仍是極為驚人：在德甲攻入34球，是他生涯最佳數字，環顧歐洲五大聯賽，只得拉素的恩莫比利（36球）的入球更多，如果將各項賽事入球計算在內，入球更達到全歐洲最高的55球。

他在今季歐聯已攻入15球、交出5次助攻，15個入球來自49次射門，入球轉化率達到37%，雖然不及艾寧夏蘭特的56%，但夏蘭特在16強已止步、起腳數字亦只得21次，利雲度夫斯基的表現還是首屈一指。

若要與公認的「世界最佳」——美斯和C朗拿度比較，不比兩人年輕太多的利雲度夫斯基今季亦完勝：歐聯射門命中率達到78%，高於56%的C朗及68%的美斯；歐聯入球參與數字（入球及助攻總數）方面亦大幅領先，C朗僅得5次、美斯則是6次，利雲度夫斯基則達到21次。

歐聯歷史射手榜：

+ 6 + 5 + 4

放眼他的生涯，在89場歐聯賽事中，他已攻入68球，名列歐聯史上第4位，若他今晚在決賽攻入2球或以上，即可追平、甚至超越C朗拿度的單季歐聯17個入球紀錄。

利雲度夫斯基狀態雖毫無下滑跡像，但對已32歲的他而言，今晚或是奪取歐聯冠軍、為自己正名的最好甚至是最後機會。儘管一向作風低調，但有些榮譽還是讓他極為渴望：「我會不會想成為世界最佳球員？當然想啦！」利雲度夫斯基有的是能力，但要成為公認的最強，或許就是欠缺今晚這座歐聯冠軍。