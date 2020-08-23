【歐聯】尼馬古天奴決賽再度相遇　生涯關鍵一戰誰可奪冠？　

2008年巴西U17盃賽決賽，見證兩大未來巨星首次決戰：尼馬為山度士射入一記自由球，勝利卻屬於古天奴帶領的華斯高。 正是此戰出色表現，令國際米蘭球探眼前一亮，不久後付出380萬歐元買入古天奴。兩個同樣1992年出生的巴西球員自此各奔前程，時隔12年後，他們終在球會級別賽事重遇──全球觸目的歐聯決賽。

兩人首次相遇不是2008年，早在2006年已同期入選巴西U14國家隊訓練，真正認識是兩年後隨國家隊U16外出比賽，「我們的踢法相近，一開始已十分投契，有很多有趣回憶。」之後兩人分別效力不同級別國家梯隊，直到入選大國腳時才重遇，難得的是，尼馬與古天奴均是備受注目的新星，兩人未因此而互相妒忌，反而建立起深厚友誼。

當時兩人的夢想都是到西班牙踢職業聯賽，當時尼馬曾說過：「西甲擁有最優秀球員，是最受注目的足球聯賽。」古天奴先到歐洲發展，由國際米蘭到利物浦，一步步打響名堂，尼馬在國內站穩陣腳，被視為巴西救國英雄之後，2013年才高調轉會巴塞隆拿。古天奴說：「我們分道揚鑣，但一直保持聯絡。」

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歐聯決賽 拜仁慕尼黑 對 巴黎聖日耳門 今晚深夜3時 Now 643台/有線656台、616台/無線303台直播

擦身而過的緣份

他們對彼此只有讚美之辭，古天奴稱，「尼馬是巴西足球的偶像，他是我渴望成為的典範球員。他是我的朋友，同齡的隊友之中有一個讓我仰慕的人，實在太好了。」

尼馬方面也是如此，2017年仍效力巴塞隆拿的他甚至為球隊打「開口牌」，「我希望一起效力巴塞隆拿的足球員是古天奴」。出乎所有人意料的是，在古天奴2018年1月加盟巴塞之前，尼馬在2017年夏天已經離隊，以破世界紀錄的2.22億歐元轉會費，轉投巴黎聖日耳門（PSG）。

巴西國家隊正處於低迷時期，球會方面又彼此錯過，古天奴與尼馬這對好朋友的球員生涯，大部分時間都是擦身而過。2015美洲國家盃、2018世界盃接連失利，直到2019美洲國家盃兩人才一起為巴西贏得重要錦標。

【PSG繼續輕鬆備戰】

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挽救生涯關鍵一戰

尼馬脫離巴塞隆拿之後，一直未能表現出全球最昂貴球員的身價，自2017年轉投PSG以來，負面新聞不斷，亦持續受傷患困擾，即使球隊持續在法國稱霸，連續兩屆歐聯16強出局，令他的巨星地位日漸貶值，今屆歐聯成敗，將會成為他生涯分水嶺。

難得今次終於沒有傷患阻礙他上陣，尼馬早前對歐聯復賽大表興奮，「我已急不及待進入球場，如果那是神的旨意，我們將會創造歷史。」PSG全靠他與另一巨星麥巴比和迪馬利亞撐起，今仗一大利好因素是，正選門將基羅拿華斯可趕及傷癒復出。

面對近況大勇的拜仁慕尼黑，PSG仍是處於下風一隊。5屆冠軍拜仁今屆不單分組賽6戰全勝兼曾大數熱刺7：2，晉身淘汰賽火力依然不減，16強兩回合7：1大勝車路士，八強一場過8：2屠殺巴塞隆拿，四強對里昂3：0輕鬆獲勝，強勢進軍決賽。當然入到決賽什麼事也有可能發生，尼馬在歐聯淘汰賽向來表現不俗，看似逐漸走下坡的生涯，今晚或是他演出身價的最後機會。

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【拜仁備戰歐聯決賽】

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要把握機會踢出身價的，何止尼馬一人？他的老友古天奴同樣急需證明自己。古天奴在巴塞隆拿的夢想轉會不如預期，今季外借表現亦不足以令拜仁將他買斷，唯一亮點是歐聯八強後備上陣，面對自己所屬球會巴塞攻入兩球兼有一個助攻。

問題是拜仁陣中猛將如雲，前線有羅拔利雲度夫斯基和贊拿比，中前有湯馬士梅拿，左閘是全球最觸目新星艾方素戴維斯，跟篤定正選上陣的尼馬不同，古天奴在今晚深夜歐聯決賽大戰相信仍只是配角一員，連戲份也不一定有。就算如此，古天奴始終具備質素，假如比賽陷入膠着狀態，說不定也會有表演時間。

就算下季前路茫茫，古天奴仍不願多想，「我的腦袋只專注在比賽，那是我們一次獨一無二的機會，我很高興可以置身歐聯決賽」，他表示，「關於的的未來，我沒有去想，因為我現在的心思只有決賽。」

換個地點，換件球衣，歐聯冠軍獎盃仍是古天奴的最大渴望，一對相識於微時的好朋友，今晚只有一個能夠笑着離開，那會是古天奴，還是尼馬？

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