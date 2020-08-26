【西甲】美斯要求離開巴塞隆拿　會方堅持執行合約至明年屆滿

阿根廷球星美斯（Lionel Messi）要求即時解約離開效力近20年的西班牙球會巴塞隆拿，據報道美斯的律師團隊是透過一項獲第三方認證的緊急文件發送服務，向球會表明離隊意願；接下來美斯的律師團隊將和巴塞進行談判甚至是訴訟，而他的違約金據報高達7億歐元。

美斯目前的合約原定明年6月屆滿，合約中有允許他可以自由離隊的條款，但據早前多家傳媒披露的消息，是項條款有多個限制，例如不能加盟歐洲豪門，每年6月30日（另有指是5月31日）為截止行使日期。

巴塞隆拿證實接獲美斯傳來的文件表達希望離隊，但會方指出，美斯啟動單方面終止合約的條款期限已在6月到期，現正尋求法律意見。西班牙球季一般在每年5月結束，但今屆因為受新型冠狀病毒疫情影響而推遲。 本月15日，巴塞隆拿在歐聯8強以2：8慘敗在拜仁慕尼黑腳下，12年來首次四大皆空。

巴塞2：8慘敗拜仁慕尼黑結束今季：

現年33歲的美斯在2001年成為巴塞青年軍，3年後被擢升至一隊至今，期間6次當選世界足球先生，並協助球會10奪西甲錦標，4度在歐聯封王。西班牙知名足球媒體人Mister Chip在社交網上稱：「我詢問了4名巴塞現役球員，他們都表示不知道美斯接下來要去哪裡，有人甚至表示在聽到美斯確定要離隊的時候被嚇壞了。」