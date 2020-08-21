【西甲】挽留美斯成朗奴高文首要任務　西媒披二人會面談去向

巴塞隆拿領隊斯迪恩及體育總監艾比度先後被炒，未能為「巴塞大地震」劃上句號，隊長美斯的去留仍然是焦點所在，西班牙傳媒該名阿根廷球星向新帥朗奴高文表明傾向離隊。 現年33歲的美斯與巴塞只剩下一年合約，關於他的去向傳聞不絕於耳，指他或再度與哥迪奧拿合作，甚至改投巴黎聖日耳門與尼馬並肩。

一場2：8大敗，觸發一場「巴塞隆拿大地震」，主帥斯迪恩及體育總監艾比度齊齊下馬，領隊一職由朗奴高文接任。該名荷蘭名帥接過巴塞這個燙手山芋後，解決隊長美斯的憂慮成為當前急務。

巴塞隆拿炒體育總監艾比度 曾因怪責球員不盡力惹美斯不滿

「巴塞大地震」，隊長美斯需要再度思考去留問題。（資料圖片／Getty Images）

美斯早前曾經多次公開表示球隊需要改變，外界盛傳美斯的矛頭直指向現任會長巴圖美奧（Josep Bartomeu）。西班牙加泰電台《RAC1》透露美斯與新帥朗奴高文早前見面，美斯向朗奴高文表明他的顧慮，因為不信任巴圖美奧的關係，美斯正在思考他的未來，並傾向離隊多於留隊。

巴塞董事會早前宣布提早會長選舉至明年3月，換言之巴圖美奧的任期剩下最後7個月，而美斯與巴塞隆拿的合約巧合地直至下季屆滿。

巴塞會長巴圖美奧委任朗奴高文成新主帥。（巴塞隆拿Twitter截圖）

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一旦美斯離開巴塞的話，必定是球壇的「核彈級」新聞，外界已不斷揣測美斯的下個目的地，與巴塞同病相憐在歐聯8強出局的曼城正是其中一個潛在買家。曾執教巴塞的現任曼城主帥哥迪奧拿，當年率領巴塞稱霸歐洲，美斯與哥帥關係甚好，二人有望在「藍月亮」故劍重逢。

美斯與哥迪奧拿會否在曼城再度合作？（資料圖片／Getty Images）

巴黎聖日耳門領銜人物尼馬，早前曾經盛傳他將重返巴塞與美斯合作，如今PSG打入歐聯決賽，加上巴塞亂局，大大減低該名巴西球星的離隊機會。尼馬經理人Wagner Ribeiro稱尼馬留隊機會甚高，更笑言與美斯在PSG合作的機會更高，「尼馬在PSG感到十分高興，找不到離開的理由，以現況而言，美斯加盟PSG的機會比尼馬離隊更高。」

尼馬經理人笑言，如今美斯加盟PSG機會比尼馬離隊還要高。（資料圖片／Getty Images）

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