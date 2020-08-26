體院9月展開封閉式集訓　要求運動員參加「全民檢測」惹疑慮

「普及社區檢查計劃」將在9月1日起展開，由曾接受醫療或護理訓練的人員為市民採集樣本，再進行新冠病毒測試。 這個俗稱「全民檢測」的計劃在社會各界引起不同聲音及爭議，然而香港體院學院去信院內教練，要求運動員需參加「普及社區檢查計劃」並獲得陰性報告後方可返回體院訓練，體院的回覆則有另一說法。

體院自第三波疫情起再度實施「封院令」，持續進行「封閉式訓練」，運動員離開體院後暫不得再返回，決定留在體院內的運動員亦不可外出。

體院昨晚再向總教練發信，表示將於9月9日展開「封閉式訓練營」，要求不在體院內的運動員由今日（26日）起，展開為期14日的居家隔離，亦需每日透過網上表格報告健康狀況。

體育學院在疫情期間實行「封院令」。（資料圖片）

體院強制運動員參加「全民檢測」

引起疑慮的一點，是體院明列運動員需參加「全民檢測」： 「運動員必須在9月3日（星期四）至9月6日（星期日）（居家隔離的第9至12天）期間，透過政府『普及社區檢測計劃』完成新冠肺炎病毒測試」，又指「運動員必須提供完成政府「普及社區檢測計劃」的有效證明（細節將在較後時間確認）」，未有提及運動員可自行選擇合適機構作檢測。

運動員倘在9月9日沒有任何症狀、並且未收到新冠肺炎病毒測試的陽性結果，則可以自行返回體育學院，並在9月9日或10日加入封閉式訓練營。

體院早前有外判清潔工確診，院內進行大規模消毒工作。（資料圖片）

市務總監：運動員可自行選擇

消息人士指，體院早於8月18日已發信予身在體院外的運動員，稱可在8月21日返回體院領取樣本瓶，翌日交回樣本後再隔離14天，體院會安排車輛接載運動員返回院舍；其後則延至24日領取樣本瓶、26日「交樽」，到今日就收到消息指須參加「普及社區檢測計劃」，亦須自行返回院校而不再有專車接載，難免令運動員感疑惑及擔心。

體院社區關係及市務總監李忠民回應查詢時，則有另一說法，他指出有意返回體院集訓的全職運動員，需自行隔離14天、並提交新冠病毒檢測結果，如呈陰性則可返回體院入宿集訓，「運動員可自行決定透過『普及社區檢測計劃』或其它衛生署認可的機構進行檢測」，不一定要參加「普及社區檢測計劃」。

對於運動員需在家居隔離期間外出接受檢測、亦需自行返回體院，又會否擔心運動員在期間增加感染風險？李忠民僅稱：「我們不斷提醒運動員及員工做好個人防護措施，以減低受感染機會」。

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