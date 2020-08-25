新冠肺炎│戶外運動場所周五有條件重開　政府：社會需跟疫情共存

本港新冠肺炎疫情有放緩跡象，昨日確診數字是第三波疫情爆發以來，首日回落至單位數。政府今日（25日）宣布在周五（28日）起放寬社交距離措施，包括有條件重開部份戶外運動場所、市民在郊野公園及室外活動，也不必再佩戴口罩，相關措施暫為期7天。

隨着本地單日確診數字有下降趨勢，食物及環境衛生局局長陳肇始下午公布，現有限聚令及防疫措施等，將延長兩天至8月27日。

陳肇始稱由於疫情進入新常態，社會必須跟疫情共存，政府不可能在零確診下才放寬社交距離措施。因此政府決定在周五（8月28日起），有系統地逐步有序放寬社交距離措施，包括延長食肆堂食安排至晚上9點；有條件重開戲院、美容院及「較少身體接觸的戶外運動場所」；以及容許市民在郊野公園範圍內不佩戴口罩。

政府在8月28日將有條件重開較少身體接觸的戶外運動場所，預計包括運動場。(資料圖片)

陳肇始指，由於現時室外運動不屬不戴口罩的合理辯解，市民或因此暫停運動，情況不理想。

陳肇始稱為鼓勵市民做運動，行政會議已於今早通過修訂第599I章《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》。市民在室外作體能活動的情況，將納入不戴口罩的合理辯解，條例同樣於8月28日生效。

今周五起，市民在室外進行體能活動，將視作不戴口罩的合理辯解。（資料圖片）

本港在7月初爆發第三波新冠肺炎疫情，政府在7月15日再收緊「限聚令」，同時再度關閉康文署轄下設施、健身中心、保齡球場及桌球室等處所，直至7月尾亦再將體育處所及泳池納入《預防及控制疾病條例》第599F章的「表列處所」。體育場所至今已關閉約一個月，多項體育賽事因此取消或延期，同時嚴重影響職業運動員及體育教練的工作及收入。

多個運動總會及教練工會近日都公開要求政府有限度重開場地，令業界可以盡快復業；部份體育工作者亦要求政府透過「抗疫基金3.0」，向合資格體育教練發放每月1萬元的恆常補助，以渡過難關。香港足球總會最近亦與民政事務局商討能否開放部份球場，供今季香港超級足球聯賽復賽之用。

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